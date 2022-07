Tessin: net repli des nuitées hôtelières de janvier à mai

Zurich (awp) - Le secteur touristique tessinois, qui avait vu son activité dopée l'année dernière par la fermeture des frontières et les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, a vu le nombre de ses visiteurs s'étioler en début d'année. L'été et l'automne s'annoncent sous de bons auspices.

"Si l'on se base sur les chiffres de l'Observatoire du tourisme (O-Tur) de l'Université de la Suisse italienne (USI), nous constatons que par rapport à l'année dernière pour la période janvier-mai, nous sommes autour de 15% de nuitées en moins", signale vendredi sur le portail Ticinonews Lorenzo Pianezzi, président de la section tessinoise d'Hôtelleriesuisse.

Selon lui, la tendance amorcée pour la saison estivale est bonne. "Il semble que le mois de juin se soit bien passé, et que juillet soit du même acabit", pronostique le tessinois. Pour le mois d'août en revanche, le responsable anticipe une baisse des nuitées, sans toutefois se préoccuper: "de l'autre côté du Gothard, les écoles reprennent (...) il y a toujours eu moins de touristes à cette période".

Evoquant les résultats exceptionnels de l'année précédente, il affirme que "des chiffres similaires ne seront plus atteints" et qu'aucun hôtelier n'a calculé le budget de cette année sur la base de 2021. Il signale cependant que "le verre de cette année doit être considéré comme à moitié plein", dans la mesure où les chiffres sont en hausse si on les compare à 2019, une base de comparaison qualifiée de "plus réaliste".

