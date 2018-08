Tessin: stabilité trompeuse dans la construction au 2e trimestre

Zurich (awp) - L'activité du secteur de la construction est restée globalement stable au Tessin entre avril et juin. Toutefois, sous cette stabilité apparente se cache une évolution différente selon le domaine de spécialisation des entreprises, et de manière générale, on assiste à une contraction des commandes.

L'immobilisme qui caractérise le secteur depuis mi-2017 "sous-tend des situations très diverses", indique mardi dans son enquête périodique l'office cantonal de la statistique. Alors que les entreprises actives dans la construction et l'installation ont connu un trimestre faste, celles du génie civil signalent une activité en baisse et celles de second oeuvre ont stagné.

Les capacités de production sont utilisées à 70% et le niveau d'emploi, stable, est jugé approprié aux besoins. Toutefois, sur le plan des revenus, la situation s'est une nouvelle fois détériorée.

Avec des réserves de travail pour 5,4 mois, les entreprises prévoient à trois mois une stabilité des commandes et de l'activité, mais n'excluent pas un recul des niveaux d'emploi. Et à six mois, la perspective passe de stable à négative.

"La très forte concurrence indigène et étrangère lors d'appels d'offres cause une course effrénée au rabais durant la phase d'adjudication des offres", déplore Nicola Bagnovini, directeur de la section tessinoise de la Société suisse des entrepreneurs (SSE), cité dans l'enquête.

Il dénonce un phénomène "dangereux pour tout notre système économique, social et de formation" et appelle à une surveillance attentive afin d'éviter la concurrence déloyale découlant du non-respect des lois et des normes en vigueur dans le secteur.

