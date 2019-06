Tessin: transactions immobilières en recul au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le Tessin a enregistré entre janvier et mars 2019 moins de transactions immobilières par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le volume des opérations a également considérablement baissé, selon le dernier relevé périodique publié mercredi par le bureau cantonal de la statistique.

Le nombre de transactions a baissé de 7,0% à 1050. Alors que les parcelles édifiées et celles à construire accusent des baisses respectives de 18,2% et 9,5%, les propriétés par étages (PPE) ont connu une légère progression (+3,0%) et totalisent à elles seules 552 opérations.

En revanche, la contraction au niveau des volumes (-16,5% sur un an, à 765,9 millions de francs suisses) concerne tous les segments. Les PPE sont désormais le principal contributeur, avec 410,5 millions (-5,4%), devant les parcelles édifiées, à 331,8 millions, (-26,8%) et les terrains à construire, à 23,5 millions (-21,5%).

buc/rp