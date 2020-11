Tessin: troisième trimestre meilleur que prévu pour le tourisme

Zurich (awp) - Les entreprises tessinoises actives dans le secteur touristique, en particulier celles opérant dans la région du lac Majeur, ont connu une période estivale meilleure que craint. Si la plupart des hôteliers et des restaurateurs au sud des Alpes restent pessimistes, la part des optimistes a légèrement augmenté, selon le dernier baromètre publié jeudi par le bureau cantonal de la statistique.

"Les résultats révèlent également des expectatives relativement positives pour les mois à venir", signalent les auteurs de l'étude, prévenant toutefois que les données ont été récoltés peu de temps avant l'introduction des nouvelles mesures de protection, "qui auront probablement un impact sur l'évolution de la branche", une des plus fortement touchées par la crise sanitaire.

Appelés à s'exprimer sur la marche des affaires entre avril et juillet, un peu plus de la moitié des sondés l'ont qualifiée de "négative", contre plus de 80% lors du pointage précédent. L'embellie la plus marquée a été celle des entreprises situées dans la région du lac Majeur, alors que la situation semble toujours plus difficile autour du lac de Lugano.

"Malgré une un contexte international particulièrement difficile pour l'ensemble du secteur touristique en raison de la crise sanitaire, le Tessin est parvenu à récupérer un peu de terrain durant la période estivale", a commenté le directeur de Ticino Turismo, Angelo Trotta, cité dans le document.

Et de souligner que le canton italophone a enregistré au troisième trimestre une progression de 0,8% des nuitées hôtelières. Sur le seul mois de septembre ces dernières ont bondi de 15,1%, alors qu'elles ont dévissé de 28,1% dans l'ensemble de la Suisse.

"Notre canton a su se profiler comme la destination la plus attrayante à l'échelle nationale, à la faveur également de températures clémentes, qui nous ont permis de mettre en avant notre offre en matière d'excursions et d'activités de plein air", assure le patron de la faîtière, qui souligne toutefois le haut degré d'incertitude auquel est actuellement confronté le secteur.

