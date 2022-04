Zurich (awp) - Un procès s'est ouvert à la cour d'assises criminelle de Lugano à l'encontre de l'administrateur unique de la société M&A Property et d'un cadre de l'entreprise présumé complice dans une affaire ayant causé un préjudice estimé à 24 millions de francs suisses entre 2014 et 2020.

Prévenu de détournement de fonds et d'escroquerie par métier, le citoyen italien âgé aujourd'hui de 68 ans, qui a partiellement reconnu les faits, risque plus de cinq ans de prison. Le co-inculpé, un Suisse de 58 ans, rejette quant à lui les accusations, affirmant ne pas avoir eu connaissance des malversations, n'ayant pas par ailleurs accès aux comptes de la société, pouvait-on lire jeudi dans le Corriere del Ticino (CdT).

Les difficultés remontent à 2014, lorsque l'administrateur, dont le modèle d'affaires consistait à trouver des investisseurs pour l'achat de biens immobiliers, n'est plus parvenu à vendre plusieurs appartements. Face au manque de lquidités et à l'endettement, l'homme a décidé d'émettre des emprunts.

Le parquet tessinois y voit un cas de détournement, car sur les 36 millions de francs suisses collectés, 24 millions ont été utilisés à des fins autres que celles indiquées aux investisseurs. S'il n'a pas contesté la reconstitution des faits, le principal accusé a toutefois insisté qu'il n'a tiré aucun bénéfice de l'opération et plaidé avoir agi de bonne foi pour sauver l'entreprise.

Admettant avoir commis "une terrible erreur", il a expliqué ne pas avoir réalisé l'ampleur de la dette. "Je suis intervenu trop tard, et j'aurais dû le faire de manière plus incisive", a-t-il déclaré.

Tout l'argent n'a cependant pas disparu dans la nature: plusieurs millions sont bloqués sur les comptes des deux hommes et de la société, et la vente de plusieurs appartements pourrait rapporter le cas échéant une douzaine de millions, indique le CdT. Les montants alloués au fonctionnement de l'entreprise (salaires, assurances sociales, factures, etc) risquent en revanche d'être plus compliqués à récupérer.

Sur le plan pénal, les deux hommes se voient reprocher d'avoir escroqué des promoteurs italiens pour environ 5 millions d'euros en les incitant par la ruse à souscrire à des obligations. La défense rejettent l'accusation de tromperie: s'agissant de professionnels de la branche et non de simples quidams, les victimes présumées savaient dans quoi elles s'engageaient.

buc/vj