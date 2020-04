Tessin: une "fenêtre d'achats" pour les plus de 65 ans

Bellinzone (awp/ats) - Le gouvernement tessinois adapte ses mesures pour lutter contre le coronavirus, dans le cadre de la prolongation de l'état de nécessité jusqu'au 19 avril. Il met notamment en place une "fenêtre" d'achats pour les personnes de plus de 65 ans.

Cette "fenêtre" d'achats prévoit que les plus de 65 ans pourront aller faire leurs courses de nourriture avant 10h00, a expliqué mercredi le gouvernement tessinois lors d'une conférence de presse.

Les autorités demandent au reste de la population de laisser les épiceries et les supermarchés aux personnes âgées pendant cette période et d'aller faire ses courses plus tard. La "fenêtre" d'achat s'applique également aux plus jeunes appartenant à un groupe à risque.

Les chantiers de construction resteront par ailleurs fermés dans le canton jusqu'au 19 avril. Les entreprises industrielles, dont la production ne concerne pas les produits alimentaires ou pharmaceutiques, peuvent par ailleurs déposer une demande d'exploitation réduite à l'Etat-major cantonal de conduite.

ats/al