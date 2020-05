Tests rapides : avantage Biosynex 1 22/05/2020 | 14:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le ministère de la Santé a publié sur son site, jeudi 21 mai, la liste des tests sérologiques qui ont été jugés fiables par le CNR (Centre national de référence qui délivre le marquage CE). Ces tests réalisés en laboratoires de biologie à partir d'une prise de sang ou d'une goutte de sang permettent de savoir si une personne a été contaminée par le coronavirus. La liste était très attendue, par les professionnels et par certains particuliers. Non définitive, elle est disponible sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé. Il vous suffit de cliquer sur les onglets "sérologie automatisée" et "tests rapides". On pourra y remarquer que pour ce qui est des tests rapides, Biosynex a eu le feu vert sans mise en garde, alors que les tests de NG-Biotech, que distribue Eurobio Scientific, fait l’objet du commentaire : "Ce test rapide doit n’être utilisé que pour la mesure des IgG, à partir de J14 après l’apparition des signes cliniques, dans les indications correspondantes de la Haute Autorité de santé". Des résultats qui sont probablement à l’origine de la hausse de Biosynex aujourd’hui en Bourse (12€ +10%) alors qu’Eurobio Scientific perd 7% à 9,8€. A noter qu’à part Biomérieux, qui a communiqué sur l’obtention d’un marquage CE de ses tests sérologiques automatisés, Biosynex et Eurobio, pourtant promptes à communiquer ces derniers temps, n’ont pas encore officiellement communiqué sur le sujet. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIOSYNEX SA 9.17% 12 319.23% EUROBIO SCIENTIFIC -8.00% 9.66 123.88%

Raphaël Girault © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue