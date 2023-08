Tether, la société émettrice du stablecoin le plus valorisé du marché des cryptomonnaies, l'USDT, a rapporté un bénéfice opérationnel de plus d'un milliard de dollars pour la période d'avril à juin 2023, soit une augmentation de 30 % par rapport au trimestre précédent. La soixantaine d'employés de l'entreprise affichent ainsi un ratio bénéfices/employé à peine croyable. Mais alors comment la société en est-elle arrivée à ces chiffres stratosphériques ? Zoom sur Tether.

Une brève histoire de Tether

Depuis sa création en 2012 par la société iFinex Inc. basée à Hong Kong, le parcours de Tether n'a pas été de tout repos. Au cœur des controverses entourant Tether se trouve la garantie de la société que chacun de ses stablecoins USDT est directement rattaché au dollar américain. Plus concrètement, la société a déclaré depuis son lancement qu'elle détenait des liquidités et des actifs comparables, y compris des obligations d'État et d'entreprises américaines, garantissant ainsi que chaque jeton USDT est soutenue par des actifs équivalents à un dollar.

Cependant, au fil des années, le voile d'opacité qui entoure Tether a fait froncer les sourcils des régulateurs. Contrairement aux banques conventionnelles qui sont soumises à des réglementations rigoureuses, Tether, comme la plupart des entités du secteur des cryptomonnaies, jouit d'une relative liberté par rapport à la surveillance stricte de la finance traditionnelle. Cette absence de mandats réglementaires clairs depuis sa création signifiait que Tether n'était pas obligé d'offrir des détails audités sur ses réserves. Par conséquent, pendant des années, les investisseurs ont dû se contenter de croire que l'USDT était effectivement soutenu par des actifs tangibles.

Mais quelques années plus tard, en 2015, l'affiliation de Tether avec son entreprise sœur, Bitfinex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, a encore brouillé les pistes. Les deux entreprises relevaient de la société mère iFinex et étaient dirigées par un trio de dirigeants composé du PDG Jean-Louis van der Velde, du CSO Phil Potter et du CFO Giancarlo Devasini. Pour la petite anecdote, Devasini a fait carrière en tant que chirurgien plastique pendant deux ans après sa formation de médecine en 1992, avant de changer de carrière à maintes reprises pour passer au final du côté obscur de la force de la cryptosphère.

Pour en revenir à la société, Tether prend réellement une ampleur considérable lorsque la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitfinex intégre l’USDT en 2015. Cela a inévitablement amplifié son attrait auprès des spéculateurs de la première heure, devenant un outil de choix pour échanger des cryptomonnaies sans repasser par des devises traditionnelles lors des transactions. Sa capitalisation boursière a connu une ascension fulgurante entre 2019 et 2021. Plus précisément, l'USDT est passé d’une capitalisation de 1,9 milliard de dollars le 1er janvier 2019 à 83 milliards aujourd’hui.

Evolution de la valorisation de l'USDT - 2019/2023

Cette ascension fulgurante a inévitablement attiré l'attention des autorités de régulation, qui ont découvert des zones d’ombre concernant les déclarations de réserves de Tether.

Qu'ont donc découvert les régulateurs américains et new-yorkais au sujet de Tether ?

Une révélation cruciale a eu lieu en février 2021, lorsque le procureur général de New York, Letitia James, a accusé Tether et Bitfinex de fausses déclarations et d'avoir dissimulé des pertes s'élevant à 850 millions de dollars. Mme James, qui n'a pas mâché ses mots lors du procès, a affirmé que les déclarations constantes de Tether concernant ses garanties en dollars américains étaient fabriquées de toutes pièces.

L’accusation du procureur va jusqu’à signaler que Tether ne disposait pas des réserves nécessaires pour son stablecoin de 2017 à 2021. Bien que Tether ait affirmé en 2018 que ses réserves étaient suffisantes, les investigations du régulateur ont révélé une manœuvre financière douteuse. Des fonds ont notamment été déposés sur un compte aux Bahamas le jour de la diffusion du rapport, avant d'être retransférés sur Bitfinex peu de temps après.

Dans la foulée, Tether et Bitfinex ont été condamnés à une amende combinée de 18,5 millions de dollars, ainsi qu'à une restriction sévère leur interdisant d'opérer à New York.

Plus tard, en 2021, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis s'est jointe à la mêlée, pénalisant Tether de 41 millions de dollars pour des déclarations trompeuses liées à l'USDT.

Au final, le parcours de Tether a toujours été ponctué de ferventes discussions sur son fonctionnement et sa crédibilité. Avec seulement 60 professionnels dévoués à son développement, le ratio bénéfices/employés de l'entreprise atteint des records.

En 2023, Tether roule sur l’or numérique

La semaine dernière, l'entreprise a ouvert ses comptes en partageant des données qui donnent un aperçu de ses stratégies financières. Son portefeuille est dominé par les bons du Trésor américain, dont les avoirs s'élèvent à 55,8 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, si Tether était une nation, sa position la placerait au 24e rang mondial des détenteurs étrangers de titres du Trésor, confortablement nichée entre le Mexique et la Thaïlande. L’entreprise a également révélé 8,9 milliards de dollars d'accords de prise en pension et 8,1 milliards de dollars supplémentaires de fonds du marché monétaire.

Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Les actifs totaux déclarés de Tether s'élèvent désormais à 86 milliards de dollars. Il est intéressant de noter que ce chiffre dépasse la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise de 83 milliards de dollars comme précédemment mentionné. Parmi ces actifs, une allocation de 2,4 milliards de dollars vaguement décrite, intitulée "Autres investissements". Ce qui apparaît clairement c'est la santé financière de Tether, dont les actifs dépassent largement les passifs, ce qui indique un excédent de capitaux propres.

Une déclaration qui a particulièrement choqué la communauté financière a été faite sur le blog d'entreprise de Tether. L'entreprise a annoncé un bénéfice opérationnel de plus d'un milliard de dollars pour la période d'avril à juin 2023, soit une augmentation de 30 % par rapport au trimestre précédent. Des bénéfices aussi monumentaux, juxtaposés à la taille modeste de l'équipe, ont naturellement donné lieu à d'intenses spéculations sur les flux de revenus et le modèle de rentabilité de l'entreprise.

De nombreux analystes affirment que les taux d'intérêt en vigueur ont joué un rôle essentiel dans la rentabilité florissante de Tether. L'année dernière a été marquée par une hausse notable des taux d'intérêt, et Tether, grâce à ses mouvements stratégiques, s'est trouvé au bon endroit au bon moment pour tirer profit des rendements des bons du Trésor.

Rendement du bon du Trésor US à 1 mois

Étant donné que l'USDT n'offre aucun rendement, Tether s'est intelligemment positionné pour empocher des intérêts avec les authentiques dollars fournis par les clients en échange de leurs USDT, une stratégie qui devient exponentiellement lucrative compte tenu de leurs avoirs considérables en bons du Trésor.

Historiquement, les préférences d'investissement de Tether par rapport à sa trésorerie se sont orientées vers des actifs tels que le bitcoin et des projets innovants tels que des opérations minières durables de bitcoin en Uruguay et des entreprises de fintech en Géorgie. Pourtant, l'état actuel des liquidités de Tether a suscité quelques froncements de sourcils. Ses réserves de trésorerie, qui ne s'élèvent plus qu'à 90,8 millions de dollars (soit une baisse considérable par rapport aux 481 millions de dollars de mars 2023 et aux 5,3 milliards de dollars de décembre 2022), ont suscité l'inquiétude des observateurs du marché.

Les comptes de Tether à la fin du 2nd semestre

Si le transfert stratégique de fonds de la trésorerie vers des bons du Trésor à haut rendement semble logique dans le contexte de l'obtention de rendements, la diminution de la réserve de trésorerie tire la sonnette d'alarme, en particulier pour ceux qui se souviennent du sort malheureux d'entités telles que la Silicon Valley Bank, qui ont été confrontées à des turbulences en raison de problèmes de liquidités.

Cependant, au milieu de toutes ces révélations, un point critique mérite d'être souligné : les annonces de Tether, bien que significatives, sont des attestations et non des audits. Les attestations réalisées par BDO Italia, bien que fournissant un certain niveau de vérification, n'ont pas la profondeur et la rigueur des audits qui vont plus loin pour dévoiler d'éventuelles divergences cachées.

Alors que nous réserve Tether et ses 60 employés dans les prochains mois ? Vont-ils réaliser un véritable et authentique audit de leurs réserves pour rassurer la communauté ? Ou vont-ils rester cachés pour camoufler une dangereuse vérité ? En attendant, Tether continue d'assurer sa position de leader des stablecoins, et de loin. L'offre en circulation d'USDT, qui est représentée par la courbe verte ci-dessous, attire à lui seul plus de 65% de l’ensemble de la capitalisation des stablecoins en circulation.

La compétition des stablecoins

