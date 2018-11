Tetra Pak et Veolia s’associent pour recycler tous les composants des briques alimentaires

Regulatory News:

Tetra Pak s’est associée à Veolia, leader mondial de la gestion des ressources, dans un partenariat innovant en vue de permettre le recyclage d’ici 2025 de tous les composants des briques alimentaires usagées collectées dans l’Union Européenne.

La majorité des briques alimentaires sont composées de carton (75 %), de plastique (20 %) et de feuilles d’aluminium (5 %). Si les fibres récupérées lors du recyclage trouvent un marché solide lorsqu'elles sont converties en pâte à papier de qualité supérieure destinée à être utilisée dans des biens industriels et de consommation, il n'en est pas de même pour le mélange polymère et aluminium récupéré (PolyAl).

Dans le cadre du nouveau partenariat, le PolyAl extrait du processus de fabrication de la pâte à papier sera traitée dans des installations dédiées et convertie en matières premières utilisables dans l’industrie plastique. Cela permettra de multiplier par deux la valeur globale des briques alimentaires usagées envoyées au recyclage et, in fine, de pérenniser et d’optimiser la chaîne de valeur de la collecte et du recyclage des briques.

Le partenariat entre Tetra Pak et Veolia débutera dans l’Union Européenne, avant d’être étendu à d’autres marchés dans le monde.

Lisa Ryden, Directrice du Recyclage au sein de Tetra Pak, a déclaré : « L’ensemble des matériaux issus des briques alimentaires peuvent être recyclés en quelque chose de novateur et d’utile. Notre approche du recyclage implique une collaboration avec les différents acteurs de la chaîne de valeur, car toute faiblesse d’un maillon influe négativement sur toute la chaîne. Le défi en Europe consiste à réaliser des économies d’échelle et à faire du PolyAl une matière première secondaire à valeur élevée. Avec ce partenariat, nous associons nos expertises pour trouver des solutions durables au service du recylage du PolyAl. »

Laurent Auguste, Directeur Développement, Innovation et Marchés de Veolia, a déclaré : « Ce partenariat réunit notre savoir-faire en matière de gestion des ressources et l’expertise de Tetra Pak dans les matériaux d’emballage. Nous entendons développer une solution de recyclage du PolyAl durable sur les plans environnemental et économique, dans un premier temps dans l’UE, puis en Asie, afin d’améliorer la collecte ainsi que les technologies et les processus associés. Nous sommes très fiers d’entreprendre, aux côtés de Tetra Pak, cette aventure qui vise à renforcer et pérenniser le recyclage des briques alimentaires. Chez Veolia, nous œuvrons au quotidien à la transformation des déchets en ressources de valeur, et travaillons en permanence au développement de solutions innovantes et de technologies d’avenir, en lien avec notre engagement global en faveur de l’économie circulaire ».

