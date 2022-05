Teva Pharm baisse son bénéfice au premier trimestre et réduit ses perspectives de revenus pour 2022

Le plus grand fabricant de médicaments génériques au monde a déclaré mardi avoir gagné 55 cents par action diluée, hors éléments exceptionnels, au cours de la période janvier-mars, contre 63 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a chuté de 8 % pour atteindre 3,66 milliards de dollars.

Les analystes avaient prévu que Teva gagnerait 55 cents par action hors éléments exceptionnels sur un revenu de 3,76 milliards de dollars, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Teva a abaissé ses estimations de revenus pour 2022 à 15,4-16,0 milliards de dollars, contre 15,6-16,2 milliards de dollars, après des revenus de 15,9 milliards de dollars en 2021. Elle prévoyait précédemment un BPA ajusté pour 2022 de 2,40 à 2,60 $, contre 2,58 $ l'année dernière.