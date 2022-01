Texas Instruments prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre grâce à la forte demande de puces.

La demande d'électronique, notamment de smartphones et de gadgets grand public, ayant augmenté plus rapidement que prévu pendant la pandémie, les fabricants de semi-conducteurs ont doublé leur production, même si le COVID-19 a entravé les opérations générales et la logistique.

Les puces analogiques et de traitement intégré de Texas Instrument sont utilisées dans une large gamme de produits qui s'adressent à un vaste marché, ce qui réduit le risque de dépendance à l'égard d'un seul segment de clientèle.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 4,5 à 4,9 milliards de dollars pour le premier trimestre. Les analystes estiment en moyenne que les revenus s'élèveront à 4,37 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.