Thai Beverage (ThaiBev) va transférer l'intégralité de sa participation dans Frasers Property à TCC Assets dans le cadre d'un accord d'échange d'actions, comme l'a montré jeudi une déclaration en bourse du fabricant de boissons coté à Singapour.

L'unité de ThaiBev, InterBev Investment, transférera sa participation de 28,78% dans Frasers Property, basée à Singapour, à TCC Assets, qui en retour transférera à InterBev une participation de 41,30% dans le conglomérat Fraser and Neave.

L'échange d'actions porte sur des actions d'une valeur de 2,14 milliards de dollars singapouriens (1,60 milliard de dollars), selon les calculs de Reuters. Les actions de Frasers Property seront évaluées à 1,89 dollar singulier et celles de Fraser and Neave à 3,55 dollars singuliers.

ThaiBev vise à renforcer son segment des boissons non alcoolisées grâce à l'échange d'actions et Fraser and Neave vise à renforcer ses marques de boissons et de produits alimentaires en Asie du Sud-Est.

(1 $ = 1,3390 dollar de Singapour)