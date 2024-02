par Panarat Thepgumpanat et Panu Wongcha-um

BANGKOK, 18 février (Reuters) - L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a été remis en liberté conditionnelle dimanche, après six mois de détention.

Figure incontournable de l'histoire politique thaïlandaise, toujours influent, Thaksin Shinawatra, 74 ans, a effectué en août dernier un retour au pays après s'être exilé pendant 15 années afin d'échapper à la prison.

Sa condamnation à huit années d'emprisonnement a été réduite en septembre par le roi de Thaïlande à un an de détention.

Le milliardaire a passé six mois en détention dans un hôpital pour des raisons de santé non spécifiées. Il n'a passé aucune nuit en centre pénitentiaire.

Il a été photographié dimanche dans un véhicule, vêtu d'une chemise à carreaux, le bras en écharpe et minerve au cou, aux côtés de sa fille cadette Paetongtarn Shinawatra, cheffe du parti Pheu Thai au pouvoir, et est arrivé à sa résidence de Bangkok 25 minutes plus tard.

Sa libération était attendue mais l'attention se portera désormais sur sa promesse de prendre sa retraite et de ne pas influencer un gouvernement dirigé par sa famille et ses alliés.

"Il est certain qu'il aura une certaine influence. Mais dans quelle mesure ? Il ne mène plus la barque comme avant", a commenté l'analyste politique Thitinan Pongsudhirak.

"Thaksin sera tenu en laisse parce que les centres de pouvoir nouvellement alignés ne lui font pas confiance", ajoute-t-il. "Je suis persuadé que les canaux d'influence lui feront comprendre très clairement que s'il renonce à l'accord, il y aura des problèmes."

Par ailleurs, un nouveau placement en détention de l'ancien Premier ministre n'est toutefois pas exclu, alors que le parquet a dit envisager d'inculper Thaksin Shinawatra pour injure à la monarchie dans un entretien donné en 2015.

Le retour de Thaksin Shinawatra en Thaïlande a coïncidé avec la nomination de Srettha Thavisin au poste de Premier ministre, alimentant les spéculations sur de potentiels liens entre ces deux événements dans le cadre de l'accord conclu par le parti Pheu Thai avec ses traditionnels rivaux, les partis monarchistes pro-armée. Le gouvernement et les proches de Thaksin Shinawatra ont démenti.

(Reportage Napat Wesshasartar, Panarat Thepgumpanat, Athit Perawongmetha, Juarawee Kittisilpa et Panu Wongcha-um, rédigé par Martin Petty ; Version française Kate Entringer)