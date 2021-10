Thales : aide les commissions électorales à développer l'équité citoyenne « une personne, une identité, un vote »

Thales, leader mondial de la sécurité numérique, a contribué efficacement à une dizaine de programmes électoraux, reconnu notamment pour son expertise sur mesure face aux exigences légitimes des commissions électorales. Les projets étant tous différents, Thales propose une offre totalement personnalisable pour satisfaire les besoins de chaque client. Au cours des dernières années, Thales a démontré un solide engagement pour aider les commissions électorales à renforcer la confiance des citoyens et garantir des élections libres et équitables pour tous.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20211007006051/fr/

(Photo: Thales)

Pour les projets électoraux, certains doutes se montrent récurrents. Tous les citoyens éligibles sont-ils inscrits sur les listes électorales ? Le registre de référence comporte-t-il des doublons ? Pour répondre à ce genre de défis, l’offre de Thales « Gemalto Election Suite » apporte une solution de gestion d'identité, qui permet de créer, mettre à jour ou optimiser les systèmes électoraux et faciliter l'identification des électeurs le jour du scrutin. En effet, grâce aux solutions d'enregistrement et de vérification biométriques - basées sur les caractéristiques individuelles de chaque personne - le système garantit une équité essentielle entre les électeurs : une personne, une identité, un vote. Les commissions électorales peuvent également compter sur l'expertise de Thales en matière de cybersécurité et de protection des données pour créer un climat de confiance de façon à ce que les citoyens puissent s'inscrire et voter en toute sécurité.

Par ailleurs, Thales peut également prendre en charge la création complète d'un nouveau registre biométrique en vue d'élections. Cela implique la mise en place d'une campagne d'enregistrement afin de s'assurer que toutes les personnes éligibles puissent faire valoir leur droit de vote. Ce programme est pris en charge par des solutions d'enregistrement mobiles qui permettent d’aller au plus proche des citoyens. Ces nouvelles technologies permettent ainsi d’enregistrer des populations isolées et de valoriser un processus électoral inclusif.

« Les commissions électorales du monde entier peuvent compter sur Thales pour fournir un système sur mesure et sécurisé qui apporte inclusion et confiance aux citoyens. Nous déployons également sur le terrain des équipes d'experts chargées d’aider au transfert de compétences et de responsabilités auprès de nos partenaires locaux. L'expertise de Thales en matière d'élections est essentielle à notre mission qui est d’apporter une identité fiable et sécurisée à tous, et ainsi contribuer à un monde plus sûr et plus inclusif » a déclaré Youzec Kurp, vice-président des solutions de gestion d'identité et de biométrie chez Thales.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB

Thales Group

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211007006051/fr/