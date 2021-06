Thales : et Google renforcent leur partenariat afin d'améliorer les capacités confidentialité et de protection de la vie privée de Google Workspace

Thales annonce aujourd’hui l’intégration de ses solutions CipherTrust Manager et SafeNet Trusted Access au chiffrement de la partie clients de Google Workspace (dont la version beta sera bientôt disponible). Grâce aux capacités renforcées de gestion des clés et de protection des identités, les clients bénéficient d’une plus grande conformité réglementaire et d’une propriété des données améliorée en leur permettant de conserver la propriété des clés utilisées pour chiffrer des documents Google Workspace. Par ce partenariat avec Google, Thales offre ainsi davantage de confidentialité et de protection de la vie privée aux utilisateurs finaux de Google Workspace.

De nombreux pays renforcent les réglementations liées à la sécurité des données, avec des initiatives telles que le RGPD et Schrems II en Europe, la CCPA (California Consumer Privacy Act) en Amérique du Nord et le dispositif NDB (Notifiable Data Breaches) dans la zone Asie-Pacifique. De ce fait, les entreprises et organisations évoluent dans un environnement réglementaire de plus en plus strict ce qui, associé à un besoin toujours aussi important de recourir au télétravail, rend la protection des données bien plus complexe. Alors que les trois quarts (74 %) des organisations mondiales prévoient de maintenir une partie de leurs effectifs en télétravail à l’issue de la pandémie, il existe un besoin croissant d’une solution qui puisse fonctionner et s’adapter au cadre réglementaire, quel que soit l'endroit où elles exercent leurs activités.

Soutenu par les solutions CipherTrust Manager et SafeNet Trusted Access de Thales, le chiffrement de la partie client de Google Workspace permet aux utilisateurs finaux de chiffrer des fichiers et des dossiers dans Google Drive – y compris Google Docs, Google Sheets et Google Slides – en utilisant des clés qui sont contrôlées au sein même de l’organisation. En offrant à la fois une gestion des clés indépendante et une protection des identités externalisée, Thales garantit l’application des meilleures pratiques en matière de sécurité dans le cloud, à savoir la séparation de ces fonctions de sécurité vitales et des données qu’elles sont censées protéger.

« La souveraineté des données devient de plus en plus importante, les organisations ont donc besoin d’une solution pouvant les aider », affirme Sébastien Cano, Vice-président Cloud Security and Licensing chez Thales. « Avec les solutions de protection de données de Thales, les clients de Google Workspace ont le contrôle des clés de chiffrement de leurs données et ont un accès direct à la solution de sécurité. En s’appuyant sur les capacités de sécurité des données et de protection des identités de Thales, ce partenariat avec Google Workspace favorise l’adoption et de l’utilisation de l’un des meilleurs outils de collaboration sur le marché ».

Une sécurité de bout en bout pour Google Workspace

Par ce partenariat, Thales fournit aux entreprises les outils pour gérer la manière dont leurs clés sont utilisées et les conditions d'accès qu'elles fixent et la gestion d’un service d'identité pour les utilisateurs de Workspace. Les organisations pourront mettre en œuvre un accès conditionnel, imposer le niveau approprié d’authentification et offrir une authentification unique et intelligente pour les utilisateurs qui se connectent à Google Workspace. La solution conjointe de Thales permet aux organisations de déterminer quels sont les utilisateurs qui accèdent, et de quelle manière, à Google Workspace, et qui peut utiliser des clés de chiffrement pour accéder à un fichier Google Workspace.

Thales et Google Cloud animeront un webinaire pour discuter des meilleures pratiques pour protéger Google Workspace et de la manière dont les organisations peuvent construire un modèle de « sécurité partagée » pour protéger leurs données sensibles sur le Cloud. Pour nous rejoindre, veuillez consulter la page d’inscription.

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » (connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique) pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients (entreprises, organisations, États) dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros.

