Thales : révolutionne la connectivité des solutions IoT industrielles accessible partout dans le monde

La solution primée* Cinterion® IoT Suite Connectivity Activation de Thales simplifie considérablement et numérise la connectivité cellulaire et les opérations quotidiennes des fabricants industriels de dispositifs IoT et des fournisseurs de services. Basée sur la technologie eSIM standard, la nouvelle solution facilite l’installation et permet aux fournisseurs de services IoT d’exploiter des plateformes complexes de provisionnement des abonnements à distance (RSP) eSIM. La solution utilise une seule eSIM IoT fonctionnant avec n’importe quel opérateur mobile choisi par le fabricant des appareils ou le fournisseur de services IoT. Le système assure également la résilience de la connectivité de l’appareil ainsi que la gestion du cycle de vie pendant toute la durée de vie des solutions industrielles, offrant une réduction du coût total pour les clients.

D’ici 2025, 75 milliards d’appareils IoT seront connectés, ce qui représentera une valeur de marché potentielle d’environ 1 600 milliards de dollars. Ces chiffres laissent non seulement présager des opportunités commerciales sans précédent, mais aussi de nouveaux défis, comme l’optimisation de la chaîne logistique pour les appareils intelligents.

La solution simplifie les processus de fabrication et la logistique: En effet, les fabricants d’appareils n’ont plus besoin de produire de multiples déclinaisons de leurs produits pour les déployer chez différents opérateurs de réseau mobile (ORM)dans divers pays. Un seul produit convient désormais pour tous les opérateurs puisque la carte eSIM IoT intégrée à l’appareil peut se connecter à n’importe quel ORM dans le monde.

Le système Thales raccourcit la durée d'installation des dispositifs: Grâce à un processus d’activation à distance, l’eSIM IoT télécharge automatiquement le profil de l’opérateur de réseau mobile correspondant à la localisation de l’appareil et se connecte au réseau du fournisseur de services conformément aux règles commerciales prédéfinies..

La solution garantit la résilience et la longévité du réseau: Les réseaux et les applications IoT étant évolutifs, la solution garantit une connectivité fiable et la continuité des opérations commerciales en basculant automatiquement vers des fournisseurs de connectivité de secours, éliminant ainsi la nécessité de mises à jour physiques des appareils.

«Thales s’appuie sur son expertise unique en matière d’infrastructure de réseau cellulaire et de sa collaboration avec plus de 400 opérateurs mobiles afin de simplifier la connectivité de l’Iot industriel. La solution Thales Connectivity offre au secteur de l’IoT industriel tous les avantages de la numérisation et de la technologie eSIM. Avec plus de 25 années d’innovation dans les solutions de connectivité IoT, Thales permet à ses clients de bénéficier d’une optimisation du coût total et de la performance», a déclaré Frederic Deman, vice-président senior, Solution d’analyses des données et IoT, Thales.

«Pour Aidon, la solution eSIM IoT représente une avancée considérable nous permettant de garantir la flexibilité et la connectivité de nos compteurs intelligents, même en zone rurale, sans nécessiter de manipulation physique des SIM, a déclaré Petri Ounila, directeur, Unité appareils IdO, Aidon. La solution co-développée avec Thales permet réellement de sélectionner l'opérateur et de l’approvisionner à chaque étape de la vie du produit. Elle optimise notre capacité à connecter les compteurs intelligents, à rester connectés et à nous adapter aux nouveaux business models de compteurs en tant que service.»

«La solution Cinterion Connectivity Activation de Thales révolutionne les méthodes traditionnelles d’approvisionnement et de mise à niveau des services d’appareils IoT, induisant de nouveaux niveaux de numérisation de services, d’automatisation, de gestion Over-the-Air (OTA), et de sécurité numérique pour les solutions IoT industrielles, a déclaré Phil Sealy, directeur de recherche chez ABI Research. Grâce à cette approche simplifiée et flexible, les fabricants d’appareils et les fournisseurs de services ne dépendront plus de la complexité de la conception et de la logistique. La simplification des opérations de connectivité et de gestion cellulaire permet aux fabricants d’appareils et aux fournisseurs de services de se concentrer sur l’innovation et la mise à l’échelle de la transformation numérique pour leurs clients.»

