Thames Water, le plus grand fournisseur d'eau de Grande-Bretagne, a déclaré lundi qu'il prévoyait d'investir 18,7 milliards de livres (22,72 milliards de dollars) pour améliorer la qualité de l'eau au cours de la prochaine période réglementaire de cinq ans qui s'achèvera en 2030, dans le cadre d'une soumission à l'organisme de surveillance du secteur Ofwat.

Plus tôt dans la journée, plusieurs compagnies des eaux britanniques ont proposé d'investir des milliards de livres pour s'attaquer aux problèmes de qualité de l'eau, de fuites et de pollution, dans une démarche qui, selon un organisme du secteur, verrait les factures augmenter en moyenne de 156 livres par an et par ménage d'ici à 2030.

(1 $ = 0,8231 livre) (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru)