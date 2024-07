Londres (awp/afp) - Le plus grand distributeur d'eau du Royaume-Uni, Thames Water, en grandes difficultés financières, a vu sa dette s'alourdir l'an dernier, a-t-il annoncé mardi, à deux jours de la publication par le régulateur du secteur Ofwat d'un premier avis sur son plan de financement à cinq ans.

La dette de Thames Water s'est creusée de près d'1,3 milliard de livres, à 15,2 milliards de livres (près de 17,5 milliards de francs suisses) au total lors de son exercice annuel achevé fin mars, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Pour autant, l'entreprise qui sert 16 millions de clients à Londres et dans la vallée de la Tamise a renoué avec un résultat positif sur la période, affichant un bénéfice net de 75,4 millions de livres contre une perte de 30,1 millions un an plus tôt.

L'Ofwat doit donner jeudi un premier avis sur le plan de financement à cinq ans de Thames Water, dans lequel l'entreprise propose d'investir 19,8 milliards de livres, mais demande en contrepartie l'autorisation d'augmenter les factures de quelque 45% par rapport à la facture moyenne 2022/23.

"Au 30 juin 2024, nos liquidités s'élevaient à 1,8 milliard de livres, suffisantes pour financer nos opérations pour les 11 prochains mois jusqu'à fin mai 2025", a précisé Thames Water.

L'entreprise prévient qu'elle devra trouver de nouveaux capitaux au-delà, mais précise que les discussions avec des investisseurs et créanciers potentiels n'aboutiraient pas avant la décision finale de l'Ofwat, attendue en décembre.

La situation précaire du groupe alimente depuis des mois les spéculations sur la nécessité d'un potentiel très coûteux plan de sauvetage public.

Les problèmes de Thames Water se sont accélérés depuis qu'il a annoncé le 28 mars ne pas avoir reçu un investissement de 500 millions de livres, sur lequel il comptait, de ses actionnaires, comprenant plusieurs fonds étrangers.

La maison mère de Thames Water a fait défaut sur un paiement d'intérêts de dette début avril.

Le secteur, privatisé en 1989, est sous le feu des critiques depuis plusieurs années pour le déversement de quantités importantes d'eaux usées dans les cours d'eau et en mer, en raison notamment d'un manque d'investissements dans le réseau d'égouts qui date de la fin du XIXe siècle.

Les critiques accusent aussi les actionnaires successifs chez Thames Water d'avoir utilisé l'endettement pour se verser de généreux dividendes.

L'entreprise a annoncé mardi une hausse de la pollution l'an dernier, pointant des précipitations moyennes plus élevées. Elle a versé près de 196 millions de livres de dividendes en 2023-24, quatre fois plus qu'un an plus tôt.

afp/ol