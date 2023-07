La société britannique Thames Water est entièrement financée pour les années à venir et ne risque pas d'être temporairement nationalisée dans le cadre de la procédure d'administration spéciale du gouvernement, a déclaré sa codirectrice générale par intérim, Cathryn Ross.

"Nous avons accès à 4,4 milliards de livres sterling de liquidités et de facilités de crédit", a déclaré Cathryn Ross à la BBC Radio lundi. "C'est tout à fait suffisant pour payer tout ce que nous pensons devoir payer cette année, l'année prochaine et à l'avenir. (Reportage de Sarah Young et Sachin Ravikumar ; Rédaction de Kate Holton)