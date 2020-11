Thanksgiving et Covid ne font pas bon ménage

Avec six séances restant à courir, novembre 2020 pourrait bien rester dans les annales. En tout cas pour le CAC40, qui a déjà repris plus de 19%, mais aussi pour d'autres indices comme le FTSE 100 britannique ou le DAX allemand. Wall Street n'est pas en reste mais les progressions n'y atteignent pas les deux chiffres. Cette accélération a été permise par une double actualité. Des résultats positifs pour les deux candidats-vaccins les plus avancés contre le coronavirus. Et l'annonce de l'élection de Joe Biden à la présidence américaine, du moins en apparence puisque Donald Trump n'a toujours pas concédé sa défaite. Ceci dit, ce cabotin de Vladimir Poutine a annoncé ce weekend qu'il ne reconnaît pas encore la victoire de Biden, ce qui est probablement le signe qu'il va gagner. Les sursauts des indices "périphériques" ne suffisent pas à rattraper l'avance accumulée en 2020 par Wall Street, même si les observateurs méticuleux pourront arguer que la surperformance corrigée des effets de change est moins importante, ou que d'autres marchés comme la Chine et le Danemark affichent aussi de très beaux parcours.

Comme promis plus haut, je démarre la semaine sur quelques anniversaires. Celui de La Française des Jeux d'abord. La plus grosse introduction en bourse du marché français depuis plusieurs années a eu lieu le 21 novembre 2019 à 19,90 EUR l'action. Vendredi soir, le titre a clôturé à 35,61 EUR. Soit un gain de 79% en un an. Sacrée performance pour le dossier, qui s'est révélé être une bonne "valeur-confinement", malgré les pertes de revenus engendrées par la disparition momentanée des compétitions sportives. L'objectif moyen des huit analystes suivant la valeur était de 23,50 EUR lorsqu'ils se sont prononcés pour la première fois début 2020. Preuve qu'ils avaient vu trop bas. Quand nous avions analysé le dossier à l'époque, j'avais contaminé le reste de l'équipe avec mon scepticisme. J'aurais mieux fait de me taire.

Un autre anniversaire à fêter, en Allemagne cette fois. Les 15 ans d'Angela Merkel comme Chancelière du pays (élue par la Bundestag le 22 novembre 2005). Pour planter le décor, ni Instagram ni l'iPhone n'existaient alors et Zinedine Zidane jouait encore au foot. Angela Merkel est à l'origine de plusieurs avancées européennes majeures, malgré une opinion publique et un establishment politique conservateurs. L'économiste d'Unicredit Erik Nielsen cite pêle-mêle ses engagements pour le climat, la façon dont elle a muselé son ministre des finances Wolfgang Schaeuble sur la Grèce, l'accueil massif de réfugiés durant la crise ou plus récemment sa décision déterminante en faveur du plan de soutien européen. La Chancelière allemande n'a pas que des succès à son tableau de chasse, mais son influence, sa capacité d'adaptation lors de moments clefs et sa longévité forcent le respect. Pour les amateurs de dates, je signale aussi que Charles de Gaulle était né le 22 novembre 1890 et que John Fitzgerald Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963. Et n'en profitez pas pour essayer d'en tirer des corrélations boiteuses.

La semaine boursière sera assez particulière. Il y aura vraisemblablement une actualité vaccinale positive qui offrira des prises robustes aux marchés pour poursuivre leur escalade. Les nouvelles pourraient à nouveau provenir des résultats (AstraZeneca et l'Université d'Oxford par exemple) mais aussi des parcours réglementaires (avec la FDA aux Etats-Unis et l'EMA en Europe), des contrats d'approvisionnement et des calendriers de vaccination. Ce matin, une nouvelle étude montre que les protections contre une réinfection semblent durer au moins huit mois. Cela fera-t-il suffisamment de bruit pour couvrir la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis ? Telle est la question, d'autant plus importante que les Américains doivent passer jeudi en famille pour Thanksgiving et se lancer dans la frénésie des achats de Noël dès le lendemain pour le désormais fameux Black Friday et tout le tremblement de jours de promotion qui suivent. Au risque, évidemment de décupler les foyers d'infection.

Comme chaque lundi, quelques actualités qu'il ne fallait pas rater au cours du weekend :

Les pays du G20 veulent favoriser un accès équitable au vaccin Covid-19.

Le ralentissement de l'épidémie de coronavirus se confirme en France, pas aux Etats-Unis.

Le Royaume-Uni et le Canada signent un accord de continuité commerciale post-Brexit.

Les Etats-Unis ont dressé la liste des 89 sociétés liées à l'armée chinoise à qui les entreprises américaines n'auront plus le droit d'exporter.

Anthony Blinken sera le Secrétaire d'Etat (ministre des affaires étrangères) de Joe Biden.

Vous savez quoi ? Les négociations continuent sur le Brexit.

Ambiance toujours porteuse ce matin sur les marchés financiers, avec des indicateurs avancés qui évoluent dans le vert en Europe et aux Etats-Unis. La bourse japonaise est fermée pour un jour férié.

Les temps forts économiques du jour

Retour des indicateurs PMI aujourd'hui, avec les lectures avancées ("flash") de novembre pour les principales économies, dont la France (9h45), l'Allemagne (9h30), la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45). Ce matin, Singapour a annoncé une contraction de 5,8% de son PIB au T3 (consensus 5,5%) et vise un rebond de 4 à 6% en 2021.

La paire euro / dollar évolue à 1,18721 USD. L'once d'or stagne toujours autour de 1872 USD. Le pétrole est stable avec un Brent à 45,12 USD et un WTI à 42,50 USD. La dette américaine affiche un rendement de 0,82 % sur 10 ans. Le Bitcoin perd 1 % à 18 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

ASML : Kempen passe d'acheter à neutre en visant 350 EUR.

BMW : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 66 EUR.

Elekta : Bernstein démarre le suivi à performance de marché en visant 120 SEK.

Genmab : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 2393 à 2424 DKK.

HelloFresh : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 35 EUR.

Kojamo : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 21,40 EUR.

Meggitt : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 479 GBp.

Straumann : Credit Suisse relève son objectif de cours de 1020 à 1150 CHF.

Swiss Re : Citigroup passe de neutre à achat.

UBS Group : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif relevé de 14 à 15 CHF.

VAT Group : Kempen passe de vendre à neutre en visant 180 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Danone ajuste ses objectifs de moyen terme, vise 1 Md€ d'économies en 2023 et supprime 2000 emplois. Les objectifs 2020 sont confirmés. Les détails du plan ici.

Teleperformance a émis 500 M€ d'obligations 2027 avec un coupon de 0,25% dans le cadre d'un nouveau programme EMTN.

Crédit Agricole lance une OPA sur Credito Valtellinese en Italie, à 10,50 EUR par action, soit un investissement de 737 M€.

S&P passe de stable à négative la perspective d'évolution de la notation crédit "BBB-" de JCDecaux.

Fnac Darty reporte l’organisation de l’opération commerciale du Black Friday au 4 décembre sous réserve d’une réouverture des commerces physiques le week-end du 28 novembre.

Nanobiotix dépose son document d'enregistrement en vue d'une introduction aux Etats-Unis.

Sercel (CGG) lance S-lynks, sa solution d'instrumentation pour la surveillance des structures.

Voluntis lève 5,9 M€ par placement privé à 4,43 EUR l'action (15% de décote).

Le Vyzulta de Nicox lancé en Argentine par Bausch + Lomb.

Hoffmann Green Cement signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec Eiffage Génie Civil.

Altamir cède ECi Software Solutions, qui était détenue via le fonds Apax IX LP.

Dans le monde

Annonces importantes

Pfizer et BioNTech ont demandé vendredi à l'Agence américaine du médicament d'autoriser leur vaccin contre la Covid-19.

AstraZeneca annonce une efficacité moyenne de 70% pour son vaccin Covid-19. Les détails ici.

Prosus a annoncé des bénéfices semestriels en hausse de 29% à 2,2 Mds$, et confirme en parallèle le lancement du programme de rachat d'actions dévoilé fin octobre.

Les syndicats de General Electric estiment que le groupe a supprimé 5000 postes en France en cinq ans.

Zurich Insurance a confirmé son intérêt pour certaines activités de MetLife dans l'assurance dommages, après des indiscrétions de Reuters évoquant une offre de rachat à 4 Mds$.

Siegfried songe à se lancer dans la biotechnologie, selon son directeur général Wolfgang Wienand interviewé par le magazine Finanz und Wirtschaft.

Elliott Advisors a soumis une offre de rachat d'Aryzta à 0,80 CHF par action.

La FDA approuve le cocktail d'anticorps de Regeneron contre le coronavirus.

La plateforme de vente en ligne californienne Wish veut lever 25 à 30 Mds$ en entrant en bourse à Wall Street, selon le Financial Times.

Le régulateur australien a ouvert une enquête sur les dysfonctionnements qui ont affecté les cotations sur l'ASX Limited il y a une semaine.

Aluflexpack investit 65 M€ dans ses usines croates.

Evergrande Property Services veut entrer à Hong Kong.

Ça publie aujourd'hui. Prosus, Naspers, Agilent, Warner Music, CSPC Pharmaceutical, Ackermans, Daily Mail, Quadient…