Tharisa acquiert le projet de platine Karo au Zimbabwe

Tharisa a exercé une option pour augmenter sa participation dans Karo Mining Holdings Limited de 26,8 % à 66,3 % dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 27 millions de dollars.

Le projet Karo, qui devrait entrer en production dans deux ans, produira 150 000 onces par an de MGP sous forme de concentré dans sa première phase, a déclaré la société.

Les prix des platinoïdes, dont le platine et le palladium, ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales contre ce pays ayant pour effet de réduire l'offre de ces métaux. La Russie produit 25 à 30 % du palladium dans le monde.

"Compte tenu des défis et de l'incertitude qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement de ces métaux précieux vitaux, une nouvelle source à court terme de métaux principalement constitués de platine et de palladium constitue une atténuation importante des risques pour les utilisateurs mondiaux et offre une sécurité et une certitude d'approvisionnement", a déclaré Phoevos Pouroulis, PDG de Tharisa.

Les ressources du projet Karo sont réparties entre le platine (45%), le palladium (42%), le rhodium (4%) et l'or (9%).