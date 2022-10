Tharisa entame la construction d'une mine de platine de 391 millions de dollars au Zimbabwe

Tharisa, coproducteur de concentrés de chrome et de MGP en Afrique du Sud, possède 70% de Karo Mining Holdings, développeur du projet MGP Karo sur le Great Dyke du Zimbabwe, à environ 100 kilomètres au sud-ouest de la capitale Harare. Son site est proche des opérations Zimplats d'Impala Platinum.

Pouroulis a déclaré que le premier coup de pioche de la première phase de la mine Karo aurait lieu en décembre 2022, la construction de la mine devant être achevée en juillet 2024.

Le projet Karo est une mine à ciel ouvert qui livrerait le premier minerai à l'usine dans les deux prochaines années, a déclaré M. Pouroulis lors d'un briefing sur le projet.

"Nous avons tous les permis et autorisations nécessaires et nous pensons qu'il s'agit d'une approche à faible risque pour toute opportunité minière... étant donné qu'il s'agit d'une mine à grande échelle, à ciel ouvert, à faible coût et adoptant une approche de développement en plusieurs phases", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le plan de production de la mine Karo avait été mis à niveau pour atteindre 194 000 onces de MGP par an, contre 150 000 onces initialement.

Le directeur général de Karo Mining Holdings, Bernard Pryor, a déclaré que la société était en pourparlers avec la société d'énergie renouvelable Total Eren pour le développement d'une centrale solaire de 300 mégawatts afin d'alimenter la mine en électricité. Le Zimbabwe connaît un déficit de production d'électricité qui a souvent un impact sur les opérations minières.

Quelque 1 000 emplois seraient créés à Karo pendant le développement de la mine, et 1 000 autres lorsque la mine sera opérationnelle, a déclaré M. Pryor.

M. Pryor a déclaré que 260 millions de dollars pour le développement de la mine seraient levés par le biais de prêts bancaires, tandis que 50 millions de dollars seraient levés à la Bourse de Victoria Falls, libellée en dollars américains du Zimbabwe, par le biais d'une émission d'obligations. Tharisa lèvera le solde en tirant parti de ses actifs existants, a-t-il déclaré.