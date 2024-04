Paris (awp/afp) - The Body Shop France a été placé en redressement judiciaire jeudi, suscitant la "colère" de ses franchisés qui entendent "se battre".

The Body Shop France a été placé jeudi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et bénéficie d'une période d'observation jusqu'au 4 octobre, selon des éléments de la décision consultés par l'AFP et confirmant des informations de presse.

Cette décision concerne 73 magasins dont sept franchisés, et près de 300 salariés, selon Pierre-Marie Moreau, président de l'association des franchisés Body Shop.

"On est en colère", a réagi auprès de l'AFP Pierre-Marie Moreau, "mais on va se battre et utiliser tous les moyens légaux pour demander des comptes sur cette action".

"Tout a été organisé, on assiste à un dépeçage en bonne et due forme", assure-t-il. "Le dernier franchisé a ouvert en décembre 2023 et pour être franchisé on dépense entre 200'000 et 400'000 euros", dénonce M. Moreau qui ajoute que "depuis deux mois l'ensemble des magasins n'est plus livré".

Le redressement judiciaire de The Body Shop France fait écho au dépôt de bilan de la chaîne de produits de beauté au Royaume-Uni en février.

La société The Body Shop a été vendue fin 2023 par son ex-propriétaire brésilien Natura Cosmeticos au fonds d'investissement allemand Aurelius, pour environ un quart du milliard d'euros déboursés par le Brésilien lorsqu'il avait racheté en 2017 le groupe au géant français L'Oréal.

L'Oréal avait auparavant racheté la marque en 2006 pour environ 940 millions d'euros, quand celle-ci était au sommet de sa gloire.

