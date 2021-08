Bourse de Paris : The Endless Summer

Les investisseurs, les petits comme les gros, ont toujours un appétit débordant pour les actions. A ce stade, on pourrait presque parler de gloutonnerie. Après le coup de mou – relatif - qui a duré de la mi-juin à la mi-juillet, les résultats des entreprises au second trimestre 2021, dopés par une base de comparaison ultra-favorable, ont fourni le carburant nécessaire pour une reprise du mouvement haussier. Résultat hier, il a fallu ressortir la sémantique de l'ivresse des sommets avec une kyrielle de pics boursiers pour les indices tels que le S&P500, le Nasdaq ou le CAC40 intégrant les dividendes, celui dont on parle moins que le CAC40 "classique". Ce dernier a terminé à 6781 points hier. Pour l'anecdote, il ne lui manque que 2,41% pour rejoindre son record du 4 septembre 2000, précisément 6944,77 points en séance. Mais en réalité en comptabilisant les dividendes, l'indice phare de la bourse de Paris vole déjà de plus hauts en plus hauts depuis plusieurs mois.

Il n'y a pas grand-chose à redire sur le beau parcours des actions. Les entreprises cotées ont généralement su composer avec les contraintes sanitaires, du moins celles qui ont pu continuer à travailler, et les résultats du premier semestre 2021 sont en très grande majorité meilleurs que ceux du premier semestre 2019, après la parenthèse 2020. Certaines zones d'exubérance persistent, comme la frénésie des introductions en bourse, les valorisations retenues à cette occasion et la volatilité des actions des nouveaux entrants. Les investisseurs signent souvent un chèque en blanc sur la base de prévisions financières qui sont à la croisée des chemins du marketing, de la prophétie et de la réalité. Ce matin, l'IPO de Bukalapak en Indonésie se solde par une hausse de 25% et celle de Kakao Bank en Corée par un +40%. Ce sont des signes supplémentaires que les investisseurs sont prêts à prendre des risques importants, ou que les banques d'affaires sont devenues incapables de fixer le juste prix pour ces opérations. Mais je pense que la première explication est la bonne.

Le gros morceau du jour en bourse est programmé à 14h30 : ce sont les chiffres officiels de l'administration pour le marché du travail aux Etats-Unis en juillet. Taux de chômage, évolution de l'emploi salarié et rémunérations sont au programme. Cette statistique est traditionnellement très attendue, mais elle l'est encore plus en ce moment car elle a de l'importance pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed. Paradoxalement, alors que les économistes multiplient les anticipations sur les chiffres qui vont paraître, il est très difficile de prévoir la réaction des marchés car les intérêts en jeu sont parfois contradictoires. Par exemple, des statistiques trop favorables pourraient accélérer le calendrier de réduction des mesures de soutien de la banque centrale américaine, ce que les financiers ne voient pas d'un très bon œil puisqu'elles sont synonymes de surabondance de liquidités. A contrario, de mauvais chiffres contribueraient à maintenir l'interventionnisme monétaire. Je me garderai donc de faire des pronostics, mais je rappelle qu'avec une lecture économique basique, un marché du travail qui s'améliore est en général plutôt bon signe.

Le CAC a démarré la séance en baisse de 0,13% à 6772 points. En référence au titre estival, la bande-annonce de The Endless Summer, un film mythique des années 60.

Les temps forts économiques du jour

Les productions industrielles allemande (8h00) et française (8h45) de juin sont programmées ce matin, avant à 14h30 les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis en juillet.

L'euro reste faible à 1,1822 USD. L'once d'or se maintient à 1801 USD. Le pétrole progresse très modérément, à 71,37 USD le baril de Brent et à 69,15 USD le baril WTI. Le Bitcoin s'échange autour de 40 166 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 320 à 375 EUR.

Assicurazioni Generali : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 17 EUR.

Bankinter : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 5 EUR.

Bayer : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 74 à 60 EUR.

Beiersdorf : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 25 EUR. Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 88 à 96 EUR.

BP Plc : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 342 GBp.

Bureau Veritas : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 26,30 à 26,70 EUR.

Cairn Energy : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 235 GBp.

Compass : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer.

Eurofins : Crédit Suisse relève son objectif de cours de 95 à 117 EUR. Barclays relève son objectif de cours de 90 à 125 EUR.

Hugo Boss : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 40,70 à 50,50 EUR.

Indra : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 9,50 EUR.

Jenoptik : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 37 EUR.

Meggitt : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 800 GBp.

Morphosys : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Nestlé : Julius Bär relève son objectif de cours de 127 à 130 CHF.

Novo Nordisk : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 375 à 415 DKK.

Outokumpu : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 4,80 EUR.

PageGroup : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 620 à 680 GBp.

Sthree : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 540 à 570 GBp.

Siemens : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 167 à 71 EUR.

Sodexo : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne.

Stellantis : Deutsche Bank reste acheteur avec un objectif relevé de 20 à 30 EUR.

Swisscom : Credit Suisse relève son objectif de cours de 465 à 484 CHF.

Symrise : Liberum reste à conserver avec un objectif relevé de 102 à 110 EUR.

Synthomer : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 550 GBp.

Unilever : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 4200 GBp.

Zalando : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 100 à 107 EUR.

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Publications de résultats marquantes

AIG : le titre de l'assureur progresse légèrement hors séance après des résultats solides.

Allianz : les résultats 2021 seront dans le haut de la fourchette annoncée.

Beyond Meat : le spécialiste de la viande végétale perd plus de 4 % hors séance après des résultats décevants.

Bpost : les performances financières à mi-exercice permettent un second relèvement d'objectifs annuels cette année.

HelloFresh : le chiffre d'affaires du T2 est supérieur aux attentes, mais le groupe est un peu moins optimiste sur ses marges.

ING Groep : les bénéfices du T2 sont supérieurs aux attentes et le bancassureur a prévu de restituer 3,6 Mds€ à ses actionnaires après le 30 septembre.

Pirelli : le fabricant de pneumatiques a relevé ses prévisions 2021 après un bon premier semestre.

Annonces importantes

Nintendo perd 9 % après des résultats décevants, en dépit de l'annonce d'un rachat d'actions.

Novavax perd 10 % hors séance après avoir décalé la soumission de son dossier de mise sur le marché de son vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

China Telecom va devenir la plus grosse IPO de l'année à Shanghai, avec une levée de fonds équivalente à 7,3 Mds$.

ThyssenKrupp cède sa division infrastructures à FMC Beteiligungs KG.

Apple a présenté de nouveaux outils pour repérer les images à caractère sexuel impliquant des enfants sur ses terminaux.

Le ticket pour l'espace de Virgin Galactic coûte 450 000 USD.

Deux pas en avant, un pas en arrière : Robinhood reperd une partie de ses gains de la veille avec un titre qui redescend à 50,97 USD après être monté à 70,39 USD en clôture mercredi.

Principales publications de résultats. Allianz, Dominion Energy, London Stock Exchange, ING Groep, Vonovia, Carl Zeiss, Covestro, RTL Group…