The We Company (WeWork) : IPO en vue sur le Nasdaq

13/09/2019 | 09:29

Selon le Wall Street Journal (WSJ), The We Company, maison mère de l'enseigne de 'coworking' WeWork, a retenu le marché Nasdaq pour s'introduire en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais de l'opération). Mais l'opération s'annonce toujours difficile.



The We Company a publié le 14 août dernier le premier prospectus ('F-1') en vue de l'opération, ce qui a soulevé des interrogations sur son modèle économique. Le WSJ indique d'ailleurs aussi que que The We Company 'envisage de revoir radicalement sa gouvernance' alors que jusqu'à présent, l'intérêt des investisseurs resterait 'tiède'.



Le temps presse car The We Company envisagerait une première cotation de son action lors de la semaine du 23 septembre, ajoute le quotidien américain des affaires. Le Wall Street Journal indique qu'il est toujours possible que la capitalisation initiale du groupe passe sous la barre des 20 milliards de dollars, bien loin des 47 milliards évoqués lors d'une levée de fonds organisée plus tôt cette année.



