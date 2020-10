The show must go on

Ma mamie aurait dit que tout était cousu de fil blanc. Donald Trump de retour à la Maison Blanche, montant les marches jusqu'à la terrasse, ôtant son masque dans un geste un peu théâtral, saluant et levant le pouce. Il y a bien sûr une part de show dans tout ça, pour mettre en scène la victoire rapide du Président contre le coronavirus. Donald Trump excelle d'ailleurs dans ce genre de rôle. Il suffit de lire ses derniers commentaires sur Twitter après son retour à Washington pour s'en persuader. "N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l'égide de l'administration Trump, des médicaments et des connaissances vraiment formidables. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans !". Un double message en somme, sur sa force personnelle et sur l'efficacité de ses actions. Chuck Norris n'aurait pas fait mieux.

Le scénario qui se dessine est sans doute le plus favorable au niveau sanitaire pour le Président. Mais c'est peut-être aussi le plus sain pour la campagne électorale en cours, puisqu'il réduit les conjectures. Wall Street a comme il se doit réagi positivement à l'annonce de la sortie de Donald Trump de l'hôpital militaire où il était traité. Les médecins disent qu'il n'est pas forcément sorti d'affaires, mais c'est une autre histoire. Les pertes boursières accumulées vendredi ont été atténuées, comme sur le Nasdaq, ou plus que gommées, c'est le cas du S&P500. Cet épisode n'a pas eu l'air, pour l'instant, de changer la donne politique. Il faudra encore quelques jours pour déterminer si Donald Trump a gagné en capital sympathie dans les sondages, qui continuent à accorder une avance confortable à Joe Biden, à la veille du débat des vices. Je ne parle pas d'un nouvel échange de bassesses en direct entre les deux sexagénaires, mais du débat télévisé entre les deux aspirants-vice-présidents, Mike Pence et Kamala Harris, demain soir. Un duel qui sera probablement beaucoup plus intéressant que celui de leurs patrons.

L'attention des investisseurs va, encore, se reporter sur les pourparlers concernant le plan de soutien entre les deux camps politiques aux Etats-Unis. D'autant plus que le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, doit prononcer un discours cet après-midi dans lequel on imagine qu'il exhortera une fois encore les parlementaires à s'entendre pour prolonger les outils mis en place par la banque centrale.

Si vous avez l'impression que je n'ai parlé que des Etats-Unis comme déterminants actuels des marchés, c'est le cas. Les indicateurs avancés sont légèrement positifs en Europe ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et un discours de Christine Lagarde (10h35) animeront la matinée, avant à 14h30 la publication de la balance commerciale américaine, puis à 16h00 l'annonce de l'étude JOLTS sur l'emploi. Le patron de la Fed Jerome Powell doit prononcer une allocution à 16h40. Ce matin, conformément aux attentes, la banque centrale australienne a laissé ses taux inchangés.

L'euro remonte à portée de 1,18 USD. L'once d'or a gagné du terrain à 1911 USD. Le pétrole est stable à 41,44 USD pour le Brent de mer du Nord et à 39,32 USD pour le brut léger américain WTI. Le rendement de la dette américaine se stabilise après être remonté à 0,77% sur 10 ans. Le Bitcoin est quasiment inchangé à 10 777 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 49 à 52 CHF.

Andritz : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 40 EUR.

Cancom : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 55 EUR.

Glencore : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 110 à 106 GBp.

Konecranes : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 34 EUR.

Montea : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 102 EUR.

Pendragon : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 13 GBp.

Philips : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 47 à 47,50 EUR.

Rentokil : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 600 GBp.

Santhera : Credit Suisse passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours de 6,50 CHF.

Siemens Energy : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 28 EUR.

Siemens Gamesa : AlphaValue reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 17,80 à 19,90 EUR.

Solutions 30 : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 20,50 EUR.

The Weir Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 1960 GBp.

Vestas : AlphaValue passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 848 à 994 DKK.

L’actualité des sociétés

En France

Engie a décidé de vendre à Veolia ses 29,90% du capital de Suez à 18 EUR par action, contre l'avis de Bercy et du conseil d'administration de Suez. Kering vend 8,8 millions d'actions Puma (5,9% du capital) via un placement privé, pour ne conserver que 9,8% des parts. Vinci Construction remporte deux contrats d'autoroutes en Australie, pour 200 M€. Le Groupe Arnault monte à 7% de Lagardère. Akka lance une augmentation de capital réservée de 200 M€ à 22,50 EUR pièce, profitant à la famille fondatrice et à la Compagnie Nationale à Portefeuille. Eurazeo renforce son activité de gestion d'actifs à travers une nouvelle organisation au service des investisseurs. GTT reçoit des commandes pour quatre éthaniers de grande capacité. Inventiva fera une présentation sur ses résultats de phase IIb dans la NASH lors de The Liver Meeting 2020. L'Olympique Lyonnais enregistre deux renforts (Mattia De Sciglio et Habib Keita) et renouvelle pour deux ans son contrat de "naming" de stade avec Groupama. Maisons du Monde ouvre deux magasins, à Anvers et Béziers. Baccarat nomme un manager de transition sous le contrôle des administrateurs provisoires. Dietswell devient Dolfines. Esker lance une nouvelle solution de gestion des encaissements. Linedata et Cogra ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Le rapport que doit remettre cette semaine le comité antitrust de la chambre des représentants aux États-Unis concernant Amazon.com, Apple, Facebook et Alphabet contiendrait "un appel à peine voilé à la scission" de ces entreprises, selon des rumeurs concordantes.

Exxon Mobil va supprimer 1600 postes d'ici fin 2021 en Europe. Northern Star va racheter Saracen Mineral en actions, pour une valorisation de 5,20 AUD environ. Southwest Airlines propose à ses salariés d'accepter des baisses de salaire en échange de l'absence de chômage partiel. BHP va racheter un intérêt additionnel de 28% dans le projet Shenzi, dans le Golfe du Mexique, pour 505 M$ auprès de Hess Corp. Bristol-Myers Squibb va racheter la société de biotechnologie MyoKardia pour 13,1 Mds$ en numéraire. Cisco va faire appel d'un jugement qui le condamne à verser 1,9 Md$ dans une affaire de violation de brevets. Vontier va remplacer Noble Energy dans le S&P500. K+S AG vend sa filiale américaine à un consortium pour 3,2 Mds$. Leclanché fournira le système de stockage de batteries des bateaux hybrides futuristes de la CGN sur le Léman. Sonova va se lancer sur le marché chinois de l'audition.

Ça publie. Paychex, Levi Strauss, Ferrexpo, Aryzta, YouGov…

Lectures