Thélem se lance dans l'assurance emprunteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thélem prévoyance, filiale de Thélem assurances, lancera prochainement une assurance emprunteur, que le mutualiste veut "innovant, performant et simple". Thélem veut proposer "des critères de souscription jusqu'à 1,5 million d'euros, un tarif attractif et des formalités allégées pour les reprises dites Bourquin et Hamon". Ce nouveau produit sera commercialisée en mars 2020 par MeilleurTaux.com puis en cours d'année dans le réseau des agents généraux de Thélem assurances et chez les courtiers.Pascal Féliot, Directeur de l'Offre et des Opérations d'assurance, a déclaré: "Pour notre entrée sur ce marché, nous avons fait le choix de nous entourer des meilleurs professionnels afin de bâtir une offre et des process en capacité de séduire immédiatement les distributeurs et clients. L'ambition est de prendre une part significative du marché sur nos cibles, et cela dès 2020."Boris Hébert, Président de Multi-Impact, a déclaré: "Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par un partenaire de premier plan comme Thélem, qui plus est pour se lancer sur une toute nouvelle activité. Multi-Impact soutiendra pleinement cette initiative en mettant à la disposition de Thélem tous les outils et les process qui font de nous un gestionnaire transformateur qui concrétise toutes les affaires apportées."