Theoreim enrichit son offre avec le fonds FPS Newton

La société de gestion d’actifs immobiliers Theoreim propose un fonds de capitalisation à destination d’une clientèle haut-de-gamme souhaitant investir à long terme dans l’immobilier, FPS Newton. Sa stratégie d'investissement vise à constituer un portefeuille immobilier au travers de 3 stratégies principales permettant de diversifier les moteurs de performance du véhicule et afin de réduire le risque global du portefeuille.



Elle comprend une poche dite “actifs core” avec un objectif de revenu régulier; une poche “haut rendement” avec un objectif de valorisation et une poche “value add” avec un objectif de développement et de création de valeur.



Cette stratégie cible des actifs diversifiés (bureau, logistique, santé et résidentiel principalement) majoritairement basés en Europe, même si aucune zone géographique n'est exclue, et toujours sélectionnée par la société de gestion via une approche de multigestion pour adapter le portefeuille en fonction des évolutions de marché.



FPS Newton cible un taux de rendement interne (TRI) compris entre 5% et 7% par an sur la durée minimum de placement recommandée de 8 ans. Il est accessible à partir de 100 000 euros, en direct ou au sein des contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois.