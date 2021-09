TheraVet : annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn comme Directrice des Affaires Réglementaires

Regulatory News:

TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn comme Directrice des Affaires Réglementaires de TheraVet. Elle aura notamment la responsabilité de préparer le dossier d’autorisation de mise sur le marché de VISCO-VET dans l’arthrose chez le chien en Europe et aux Etats-Unis. Avec cette nomination, TheraVet renforce son expertise réglementaire dans le domaine vétérinaire et plus particulièrement chez le petit animal de compagnie.

Précédemment à son arrivée chez TheraVet, Veerle Zonnekeyn était Directrice des Affaires Réglementaires au sein du laboratoire Elanco, 2ème groupe mondial en santé animale, où elle a dirigé les équipes dédiées à la soumission et à l’approbation de produits vétérinaires par l’Agence Européenne du Médicament. Diplômée en médecine vétérinaire de l’Université de Gand (Belgique) et titulaire du 3ème cycle en affaires réglementaires de l’université du Pays de Galles et de TOPRA1, Veerle Zonnekeyn dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la santé animale.

Enrico Bastianelli, Président-directeur Général de TheraVet, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Veerle au sein des équipes de TheraVet. Son expérience et son expertise seront de précieux atouts pour poursuivre notre expansion et accélérer la commercialisation de nos produits sur nos marchés cibles. »

Veerle Zonnekeyn, Directrice des Affaires Réglementaires, commente : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre TheraVet et ses équipes. J'ai hâte de travailler sur le développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour traiter les maladies ostéoarticulaires de nos animaux de compagnie. Je suis également très heureuse de pouvoir relever un nouveau défi en guidant l'équipe à travers les exigences réglementaires nécessaires à l'enregistrement de ses produits. »

Prochain rendez-vous financier

Résultats semestriels, le 30 septembre 2021

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Jumet, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale aux États-Unis.

1 TOPRA est l'organisation professionnelle des personnes travaillant dans le domaine des affaires réglementaires de santé

