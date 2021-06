TheraVet annonce son calendrier financier pour l'exercice 2021

Regulatory News:

TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2021.

Calendrier financier Dates* Publication des résultats semestriels 2021 30 septembre 2021 Publication des résultats annuels 2021 25 avril 2022 Assemblée Générale 2 juin 2022 à 17h

(*) Les dates de publications sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification.

Évènements Dates* Point d’activité du 1er semestre 2021 7 juillet 2021 Participation au congrès du VFB 23 octobre 2021 Participation à Finance Avenue 20 novembre 2021 Participation à Investir Day 23 novembre 2021 Point d’activité du 2e semestre 2021 12 janvier 2022

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Jumet, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale aux États-Unis.

Pour plus d’informations : www.thera.vet

