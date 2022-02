TheraVet élargit son portefeuille de substituts osseux avec une gamme innovante de greffons biologiques

Regulatory News:

TheraVet (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET) (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui un partenariat exclusif lui permettant de compléter son portefeuille de substituts osseux avec la nouvelle ligne de greffons osseux biologiques « BIOCERA-VET® SmartGraft ».

BIOCERA-VET® SmartGraft est une technologie unique associant des copeaux minéraux et une matrice dérivée de l'os, développée pour des applications orthopédiques et dentaires humaines, et transposée à la médecine vétérinaire. BIOCERA-VET® SmartGraft sera disponible pour le marché vétérinaire sous différentes présentations, avec plusieurs granulométries (fine & ultrafine) et plusieurs volumes (de 1 cc à 5 cc), afin de répondre aux mieux aux besoins des chirurgiens vétérinaires.

Grâce à cette nouvelle ligne de produits, TheraVet entend pénétrer avec force le marché des allogreffes osseuses qui représente 23 %1 du marché des substituts osseux aux États-Unis (au moins aussi grand que le marché du synthétique) et 13 %2 en Europe et au Royaume-Uni.

BIOCERA-VET® SmartGraft est bien positionné par rapport aux produits concurrents (allogreffes). Il est ostéo-conducteur, biocompatible et biodégradable, et il favorise une régénération osseuse rapide et efficace grâce à sa microstructure (porosité). Plus facile à fabriquer et répondant aux normes les plus strictes en matière de fabrication des dispositifs médicaux humains, BIOCERA-VET® SmartGraft offre une plus grande consistance et une meilleure qualité3. Il est également non spécifique à une espèce, ce qui permet de l’utiliser dans toutes les indications et facilite la vie des vétérinaires. Par ailleurs, grâce à sa composition unique, BIOCERA-VET® SmartGraft permet d’éviter les pénuries de produits, fréquentes pour les allogreffes osseuses à cause du manque de donneurs.

Avec sa nouvelle ligne de produits BIOCERA-VET® SmartGraft, TheraVet fournira au marché vétérinaire une solution unique et standardisée de greffe osseuse biologique combinant qualité et disponibilité.

Gianni Pertici Ph.D., Directeur Général d’Industrie Biomediche Insubri SA commente : « IBI croit en la médecine régénérative comme l'avenir de la santé. Forts de plus de 10 ans d'expérience dans les technologies de régénération humaine, nous sommes fermement convaincus que c'est le bon moment pour investir et étendre notre portefeuille aux applications vétérinaires. Après plusieurs mois d'investigation, IBI reconnaît en TheraVet SA le partenaire idéal et le plus solide pour franchir cette étape importante. »

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : « Après l’arrivée récente d'une large gamme de substituts osseux synthétiques dans le portefeuille de BIOCERA-VET, ce partenariat constitue une nouvelle étape majeure pour positionner TheraVet en tant que leader incontesté des substituts osseux vétérinaires. Nous nous réjouissons par avance de notre collaboration avec IBI ».

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéo-articulaires. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale aux États-Unis.

1 Basé sur des études de marché achevées au 4 trimestre 2020 aux États-Unis (Medistrat)

2 Basé sur des études de marché achevées au 2trimestre 2020 et au 4ème trimestre 2020 en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne (Medistrat)

3 Marqué CE et classé comme dispositif médical de classe III chez l'homme

