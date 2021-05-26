TheraVet lance son IPO au prix ferme de 9,60 euros par action

26 mai (Reuters) - THERAVET:
* THERAVET DIT LANCER SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR
EURONEXT
GROWTH BRUXELLES ET PARIS
* IPO : PRIX DE L'OFFRE À PRIX FERME : 9,60 EUROS PAR
ACTION
* IPO : TAILLE INITIALE DE L'OFFRE : AUGMENTATION DE CAPITAL
DE
6,0 M POUVANT ÊTRE PORTÉE À UN MAXIMUM D'ENVIRON 7,9 M EN CAS
D'EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION ET DE L'OPTION DE
SURALLOCATION
* IPO : PÉRIODE DE L'OFFRE : DU 26 MAI AU 10 JUIN 2021 POUR
L'OFFRE AU PUBLIC EN FRANCE ET POUR LE PLACEMENT GLOBAL
* IPO : ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION POUR UN MONTANT
D'ENVIRON 1,7
M
* IPO : TITRES ÉLIGIBLES AUX RÉDUCTIONS D'IMPÔT (PEA ET
PEA-PME)
* THERAVET DIT AVOIR LANCÉ LA COMMERCIALISATION DE
BIOCERAVET AU
1ER SEMESTRE 2021 EN BELGIQUE, SERA ÉTENDUE À LA FRANCE ET AUX
PAYS-BAS À PARTIR DU SECOND SEMESTRE 2021
* THERAVET DIT QUE VISCOVET SERA COMMERCIALISÉ EN 2024
Texte original : https://bit.ly/34fximt
(Gdansk Newsroom)