TheraVet publie son point d'activité du 2nd semestre 2021

TheraVet (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET) (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, présente aujourd’hui son point d’activité pour son 2nd semestre clos au 31 décembre 2021.

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Le second semestre de la société a été très structurant pour TheraVet. Nos derniers développements nous permettent de nous rapprocher de notre objectif de devenir le spécialiste mondial dans le traitement des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie. En effet, nous avons renforcé notre équipe managériale ainsi que notre conseil d’administration, pour poursuivre notre développement commercial et stratégique. Les très bons résultats cliniques de VISCO-VET® dans l’arthrose canine nous permettent d’entrevoir un traitement de référence pour tous les chiens souffrant d’arthrose. Finalement, nous poursuivons avec détermination notre stratégie de développement du BIOCERA-VET® avec des lancements commerciaux en France et aux Pays-Bas et d’importants accords de distribution et de recherche. Vous l’aurez compris, nous entamons l’année 2022 sur la même dynamique que l’année précédente ; avec une forte croissance. »

Principaux faits marquants de la période

Résultats de sécurité et d’efficacité positifs pour VISCO-VET® dans l’arthrose canine

Le 8 septembre 2021, la société a annoncé des résultats de sécurité et d’efficacité positifs de son étude clinique de preuve de concept évaluant VISCO-VET® dans l’arthrose canine. Une injection intra-articulaire unique de VISCO-VET® permet :

Une amélioration statistiquement significative de la mobilité du chien

Une réduction statistiquement significative de la douleur liée à l’arthrose chez le chien

Des effets durables (et qui augmentent avec le temps) jusqu’à 3 mois après l’injection

Une bonne tolérance sans événements indésirables rapportés

VISCO-VET®, le premier produit dans sa catégorie présentant un effet prolongé à 3 mois suivant une injection unique intra-articulaire, vise un marché de plus de 33 millions de chiens en Europe et aux Etats-Unis.

Lancement de l’étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET® dans l’arthrose canine

Le 10 septembre 2021, la société a annoncé le lancement de l’étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET® dans l’arthrose canine en France et aux Pays-Bas. Le recrutement a débuté en octobre 2021.

Lancement commercial de BIOCERA-VET® en France et aux Pays-Bas

Le 21 octobre 2021, la société a annoncé le lancement et les premières ventes enregistrées dans ces pays. Cette nouvelle étape permet à TheraVet de pénétrer un marché qui compte plus de 25 millions d’animaux domestiques (chiens et chats).

Premiers patients traités avec le substitut osseux BIOCERA-VET® aux États-Unis

Le 26 octobre 2021, la société a annoncé le traitement de premiers patients aux Etats-Unis marquant le lancement de l'étude de cas cliniques de TheraVet avec son substitut osseux BIOCERA-VET® aux États-Unis. L’objectif de cette étude, qui sera réalisée chez un minimum de trente (30) patients, est de recueillir des données supplémentaires sur la sécurité et l’efficacité de BIOCERA-VET® dans des procédures chirurgicales telles que l'arthrodèse, l'ostéotomie, la réduction de fractures et l’avancement de la tubérosité tibiale (TTA).

Résultats de sécurité et d’efficacité positifs pour BIOCERA-VET® dans l’ostéosarcome du chien

Le 15 novembre 2021, la société a annoncé des résultats de sécurité et d’efficacité positifs de la cimentoplastie avec BIOCERA-VET® - Osteosarcoma (OSA) dans la prise en charge palliative de l’ostéosarcome du chien. La cimentoplastie réalisée avec BIOCERA-VET® permet :

- Une amélioration de la qualité de vie,

- Une réduction de la douleur également jusque 6 mois après l’intervention et,

- Un faible taux de complications.

La cimentoplastie réalisée avec BIOCERA-VET® - OSA est une procédure chirurgicale simple et peu invasive qui est actuellement la seule option palliative dans cette pathologie très agressive touchant ~30,000 chiens par an en Europe et aux Etats-Unis.

Élargissement significatif de la gamme BIOCERA-VET® grâce à d’importants accords de distribution et de recherche

Le 22 novembre 2021, la société a annoncé un partenariat enrichissant significativement le portefeuille de substituts osseux de TheraVet avec (i) deux nouvelles lignes exclusives et complémentaires de substituts osseux, (ii) des endoprothèses osseuses bio-imprimées en 3D pour des greffes osseuses personnalisées, et (iii) le développement de produits propriétaires de nouvelle génération.

Lancement commercial de BIOCERA-VET® pour l’ostéosarcome canin en Belgique, en France et aux Pays-Bas

Le 9 décembre 2021, la société a annoncé le début de la commercialisation de BIOCERA-VET® Ostéosarcome, une avancée révolutionnaire dans la prise en charge palliative du cancer des os chez les animaux de compagnie. La cimentoplastie avec BIOCERA-VET® préserve le membre atteint, soulage considérablement la douleur et améliore la qualité de vie des chiens atteints d’un cancer des os.

Renforcement de la gouvernance avec l’arrivée de 3 nouveaux membres indépendants au sein du conseil d’administration de TheraVet

Le 16 décembre 2021, la société a annoncé le renforcement de sa gouvernance avec la cooptation de 2 nouveaux administrateurs indépendants, Simon Wheeler et Nesva Goris, et d’un observateur indépendant, Christian Schirvel.

Point sur la trésorerie au 31 décembre 2021

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 s’élève à 5,63 M€ contre 2,17 M€ au 31 décembre 2020 principalement en raison du succès l’augmentation de capital de 7,05 M€ réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles.

A propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale aux États-Unis.

