Theraclion prêt à changer d'échelle en 2022

THERACLION (Paris:ALTHE) (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE), société innovante développant une plateforme robotique évolutive pour l'échothérapie non invasive, dévoile aujourd'hui sa nouvelle dynamique de croissance alors que des étapes majeures ont été franchies pour préparer le lancement du SONOVEIN® nouvelle génération.

Des réalisations stratégiques en 2021, permettant de poursuivre le développement de Theraclion.

L'ambition de Theraclion de remplacer l'acte chirurgical par une plateforme robotisée de traitement non invasif par échothérapie est en marche. En 2021, Theraclion s'est développé sur le marché des varices, où le dispositif SONOVEIN® a prouvé son efficacité. SONOVEIN® s'est récemment étendu à de nouveaux marchés tels que l'Italie et la Serbie et est désormais à la disposition des principaux leaders d'opinion de la chirurgie vasculaire sur tous les principaux marchés européens. En septembre, la FDA a approuvé le premier essai aux États-Unis pour le traitement des varices. En outre, les premiers traitements en Chine ouvrent la voie aux marchés asiatiques. Ce renforcement solide sur l'énorme marché mondial de 10 milliards de dollars de coûts de santé annuels permet l'extension vers les centres de référence dans le monde entier.

Theraclion a fortement investi dans les évolutions technologiques du SONOVEIN® pour lancer la première phase d'une offre basée sur l'intelligence artificielle. La prochaine génération de SONOVEIN® permettra en 2022 de collecter des données techniques et per-opératoires pour entraîner des modèles de traitement d'images de type deep learning. Ces modèles seront progressivement déployés dans les futures versions de l'appareil ainsi que des fonctionnalités spécifiques supplémentaires de collecte de données. Ces innovations tirent parti des capacités robotiques et d'imagerie uniques du SONOVEIN®. Elles permettront à la technologie de l’entreprise d'atteindre son plein potentiel, dans le but de fournir un traitement universel non invasif assisté par l'IA, sans courbe d'apprentissage pour le médecin et avec une qualité de soins optimale pour tous les patients.

De plus, Theraclion se redéveloppe également dans les marchés du cancer de la thyroïde et du cancer du sein avec ECHOPULSE®. En juin, Theraclion a annoncé une collaboration avec le centre anticancéreux de l'Université de Virginie (États-Unis) dans la recherche sur le traitement du cancer du sein à l'aide du système HIFU.

Le renforcement du niveau de gouvernance avec la récente nomination de Yann Duchesne, en tant que président du conseil d'administration, qui suit celles d'autres administrateurs très expérimentés, marque une évolution majeure dans la stratégie de développement de Theraclion.

En 2021, Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 1481K€, doublant ses ventes par rapport à l’année 2020.

Chiffre d’affaires annuel/K€ 2021 2020 Variation Vente de systèmes 1059 277 282% Vente de consommables 200 315 -37% Vente de services 222 152 46% Total ventes Theraclion SA 1481 744 99% Dont thyroïde et sein 937 592 58% Dont varices 530 152 249%

