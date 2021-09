Theradiag : publie ses résultats du 1er semestre 2021

Theradiag au seuil de la rentabilité

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2021 arrêtés par le Conseil d’administration du 16 septembre 2021.

Résultats semestriels 2021

En K€ S1 2021 S1 2020 % var. Chiffre d’affaires 5 482 4 871 +12,5 % dont chiffre d’affaires Théranostic 2 766 2 410 +14,7 % dont chiffre d’affaires IVD 2 716 2 461 +10,4 % Résultat d’exploitation -178 -423 +57,9 % Résultat courant avant impôt -206 -358 +42,4 % Résultat net hors exceptionnel -23 -146 +84,3 % Résultat exceptionnel -68 -83 +18,0% Résultat net -92 -229 +59,8%

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente « Depuis un an nous récoltons les fruits des efforts menés sur la maîtrise de nos coûts opérationnels et sur notre stratégie commerciale. L’efficience de notre réorientation stratégique se manifeste en effet par une forte progression sur ce semestre de tous nos indicateurs financiers malgré un contexte économique et sanitaire qui reste incertain. Sur cette base de forte activité pour nos solutions innovantes et de structure de coûts assainie, nous comptons accélérer le développement de Theradiag grâce à la mise en place d’un plan stratégique en phase avec les ambitions de croissance sur les marchés cibles. Le monitoring des biothérapies est un très vaste marché mondial, les prochains semestres s’annoncent prometteurs pour Theradiag. »

« Ces résultats en solide progression démontrent le succès de la phase de structuration de la Société engagée il y a plusieurs semestres. Ils viennent également concrétiser le travail des équipes de Theradiag que je tiens à féliciter. Il convient désormais d’accélérer la croissance sur nos marchés de prédilection, en particulier sur celui du Théranostic » a ajouté Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration

Chiffre d’affaires en hausse de 12,5%, en dépit d’une situation sanitaire incertaine

Le chiffre d’affaires de Theradiag au 30 juin 2021 atteint 5,5 millions d’euros contre 4,9 millions d’euros au 1er semestre 2020 en dépit d’un contexte économique et sanitaire caractérisé par la persistance dans l’ensemble des pays des difficultés d’accès aux soins en milieu hospitalier pour les patients en immunothérapie.

L’activité Théranostic poursuit sa croissance avec une progression ce semestre de +14,7%, portée en particulier par la dynamique des ventes de l’automate i-Track10. Marquée par une forte croissance depuis plusieurs semestres, l’activité Théranostic représente pour la première fois la majorité des revenus de Theradiag sur ces six premiers mois de 2021.

L’activité Théranostic réalisée aux Etats-Unis en partenariat avec HalioDX atteint 0,5 million d’euros, en ligne avec le plan de développement de la Société, et est en croissance de 33,6%. A l’export, la Société maintient un niveau d’activité soutenu avec une hausse des ventes de 27,4% à 1,3 million d’euros. Pénalisée par le maintien des plans blancs dans les hôpitaux, l’activité en France a légèrement ralenti, elle se situe en retrait de 5,2% par rapport au 1er semestre 2020.

L’activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle une croissance de chiffre d’affaires de +10,4% pour atteindre 2,7 millions d’euros au 30 juin 2021.

Très forte amélioration des indicateurs financiers grâce à une meilleure maîtrise des coûts opérationnels et un recentrage de la stratégie de Theradiag sur ses fondamentaux

Après une croissance soutenue au cours du second semestre 2020, le résultat d’exploitation poursuit sa solide progression à + 57,9% au premier semestre 2021. Cette forte hausse démontre la capacité de Theradiag à se développer commercialement tout en maintenant une gestion stricte des coûts opérationnels. En parallèle, comme depuis plusieurs semestres, Theradiag a accentué ses investissements en R&D et en développement commercial aux Etats-Unis afin de renforcer sa position de leader dans le monitoring des biothérapies en France et à l’étranger. De plus, la Société a agrandi son équipe Qualité afin de se préparer au respect des exigences de la nouvelle norme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l'Union européenne (IVDR).

Sur la même dynamique, le résultat net hors exceptionnel a fortement progressé de + 84,3% par rapport à la même période en 2020. Il se situe maintenant quasiment à l’équilibre et représente - 0,4% du chiffre d’affaires.

Le résultat net total, impacté des éléments exceptionnels, progresse de 59,8% et s’élève à -92 k€ au 30 juin 2021 contre -229k€ au 30 juin 2020.

Niveau de trésorerie et Structure financière

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette disponible de Theradiag s’élève à 1,4 million d’euros contre 3,5 millions d’euros au 31 décembre 2020. Cette différence résulte de décalages de trésorerie résolus à date, qui s’élèvent à 0,5 million d’euros, tandis que les investissements en R&D et en développement à l’international sont en ligne avec le plan stratégique de Theradiag.

Pour financer sa stratégie de croissance sur le marché du monitoring des biothérapies tout en conservant une structure financière solide, Theradiag n’exclut pas de lever des fonds en fonction des conditions de marché et de l’avancée de son plan stratégique.

Rappel des principaux évènements du 1er semestre 2021

Janvier 2021 : Marquage CE des quatre nouveaux kits de tests i-Tracker® de la gamme TRACKER® Kits Vedolizumab et Ustekinumab sur les molécules princeps et biosimilaires

Marquage CE des quatre nouveaux kits de tests i-Tracker® de la gamme TRACKER® Kits Vedolizumab et Ustekinumab sur les molécules princeps et biosimilaires Janvier 2021 : Signature d’un contrat de fourniture de réactifs de contrôle de qualité avec Orgentec, spécialiste du diagnostic in vitro en particulier en auto-immunité, maladies infectieuses, biologie moléculaire

: Signature d’un contrat de fourniture de réactifs de contrôle de qualité avec Orgentec, spécialiste du diagnostic in vitro en particulier en auto-immunité, maladies infectieuses, biologie moléculaire Mai 2021 :Participation au projet Humabdiag, projet de recherche d’envergure conduit avec l’université et le CHU de Tours visant une bio production d’anticorps monoclonaux dédiés en particulier à Theradiag et à l’ensemble du marché des biothérapies.

A propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies dans le monde. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques et permettent leur bonne mise en œuvre. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un usage optimisé et performant du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER® (marquée CE) une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,4 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

