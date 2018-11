THERANEXUS: POSITION DE TRÉSORERIE AU 30 SEPTEMBRE ET POINT D'ACTIVITÉ

Lyon, le 9 novembre 2018-Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladiesneurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui sa trésorerie au 30 septembre 2018.

La trésorerie au 30 septembre2018 s'inscrit à 15,8 M€, comprenant le produit del'introduction en boursesurvenue en octobre 2017 et un emprunt bancaire de2,5 M€ contracté en juillet 2018, contre 1,6 M€ au 30 septembre 2017 et 14,9 M€ au 30 juin 2018. Cette consommation maîtrisée de trésorerie illustre la bonne gestion des dépenses sur une période marquée par de nombreux développements cliniques.

Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus, commente :« Pour Theranexus, 2018 est une année riche et charnière avec la mise en place de trois nouveaux essais cliniques et lafinalisation de l'étudede phase 2 du THN102 dans la narcolepsie. Parmi nos trois candidats médicaments, THN201 vient de rentrer enphase 1b pour lutter contre les troubles neurocognitifs dans la maladie d'Alzheimer, THN101rentrera en phase 2 chez les patients atteints de douleurs neuropathiques au premier semestre 2019 et THN102, qui a une double indication, a commencé son étude de phase 2 chez les patients souffrant de Somnolence Diurne Excessive associée à la maladie de Parkinson.Enfin, nous venons d'annoncer l'inclusion du dernier patient dans l'étude de phase 2 duTHN102 dans la narcolepsie, avec la dernière visite de ce dernier patient prévue deuxième quinzaine de décembre. Nous publierons les résultats dans les semaines qui suivront cette dernière visite. »

Par ailleurs, Theranexus participera à la « Jefferies 2018 London Healthcare Conference » qui se tiendra du 13 au 15 novembre 2018 à Londres, Royaume-Uni.

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicamentsagissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité demédicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur:www.theranexus..com

Contacts

THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur Administratif et Financierinvestisseurs@theranexus.fr

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations Médias + 33 (0)6 07 76 82 83fportejoie@fp2com.fr

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE / Théo MARTIN

Relations Investisseurs +33 (0)1 53 67 36 79 / +33 (0)1 53 67 36 75theranexus@actus.fr