Theranexus : a reçu la visite de Madame Florence Parly, Ministre des Armées

THERANEXUS A REÇU LA VISITE DE MADAME FLORENCE PARLY,

MINISTRE DES ARMEES

La Direction Générale de l'Armement (DGA) avait soutenu le projet MODEFI1dans le cadre du développement clinique du candidat médicament THN102

Lyon, 3 octobre 2018-Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, a accueilli le 1eroctobre, Madame Florence Parly, ministre des Armées, dans ses laboratoires situés sur le centre du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) de Fontenay aux Roses, en présence de François Jacq, Administrateur général du CEA, Vincent Berger, Directeur de la recherche fondamentale du CEA et Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses.

Grâce au soutien de la DGA dans le cadre du projet RAPID,

Theranexus a mené entre 2015 et 2017, une première étude d'efficacité chez l'homme de son candidat médicament THN102 pour améliorer la vigilance, l'attention et les troubles de l'éveil. Les résultats de cette étude ont démontré une supériorité d'efficacité sur différents paramètres clés par rapport au traitement de référence utilisé seul. Sur la base de ces résultats positifs offrant de larges perspectives d'application, le THN102 fait l'objet aujourd'hui de deux études de phase 2 à la fois chez les patients narcoleptiques et chez les patients parkinsoniens.

Madame Florence Parly, ministre des Armées, entourée par l'équipe Theranexus" - Crédit photo : F.Rhodes/CEA 2018

«L'équipe Theranexus était très honorée d'accueillir Madame Florence Parly, ministre des Armées, dans nos laboratoires. Nous remercions vivement la Direction générale de l'armement (DGA), qui soutient les innovations répondant à des besoins duals civils ou militaires, de nous avoir permis la mise en place de l'essai clinique qui s'est avéré très prometteur et qui a conduit au lancement des deux études de phase 2 actuellement en cours pour le candidat-médicament THN 102 »conclut Franck Mouthon, Président Directeur Général de Theranexus.

1Projet financé dans le cadre du Régime d'appui PME pour l'innovation duale (RAPID)

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur :www.theranexus..com

Contacts

THERANEXUSThierry LAMBERT

Directeur Administratif et Financierinvestisseurs@theranexus.fr

FP2COM

Florence PORTEJOIERelations Médias + 33 (0)6 07 76 82 83fportejoie@fp2com.fr

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE / Théo MARTINRelations Investisseurs +33 (0)1 53 67 36 79 / +33 (0)1 53 67 36 75theranexus@actus.fr