THERANEXUS ANNONCE LA DÉLIVRANCE D'UN NOUVEAU BREVET EUROPÉEN

COUVRANT SON CANDIDAT MÉDICAMENT THN201

POUR LE TRAITEMENT DES TROUBLES NEUROCOGNITIFS DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER

Lyon, 9 octobre 2018- Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui la délivrance d'un brevet européen pour son candidat médicament THN201, pour le traitement des troubles neurocognitifs, notamment ceux associés à la maladie d'Alzheimer. Ce brevet a été octroyé au Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) par l'Office Européen des Brevets (OEB). Theranexus jouit d'une licence exclusive mondiale sur ce brevet.

Ce brevet EP 2773337, dont les inventeurs sont Franck Mouthon (CEO) et Mathieu Charvériat (CSO), est intitulé «Utilisation d'agents anti-connexine pour améliorer l'effet thérapeutique d'un inhibiteur de l'acétylcholinesté-rase». Il protège le candidat-médicament THN201 associant, d'une part, un agent anti-connexine tel que la méfloquine, et, d'autre part, le donépézil en tant que drogue psychotrope, et ce jusqu'en 2032 (hors « Certificat Complémentaire de Protection » (CCP)).

« Quelques jours après avoir reçu l'autorisation réglementaire pour le lancement de l'étude clinique de phase 1b dans les troubles neurocognitifs de la maladie d'Alzheimer1dontles résultats sont attendus à la fin du 2èmesemestre 2019, nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce nouveau brevet européen protégeant le THN201. Theranexus renforce ainsi la valeur de son candidat médicament THN201 et consolide son portefeuille de produits innovants THN102, THN201 et THN101. Protéger doublement le THN201 avec des revendications « produit » et « d'utilisation thérapeutique » fait partie intégrante de notre stratégie de propriété intellectuelle.»explique Franck Mouthon, Président Directeur Général de Theranexus.

A propos du THN 201 dans les troubles neurocognitifs dans la maladie d'Alzheimer

Le THN201 est un candidat médicament pour le traitement des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer qui rentre en phase 1b. Le candidat médicament THN201, une combinaison de donépézil, agissant sur l'activité neuronale, et de méfloquine agissant sur l'activité des cellules gliales. Le THN201 a déjà démontré́ en préclinique un profil d'efficacité pharmacologique supérieur au traitement de référence ainsi qu'un excellent profil de tolérance.

La maladie d'Alzheimer (MA) est une lente dégénérescence des neurones qui se caractérise par des troubles de la mémoire à court terme, des fonctions d'exécution et de l'orientation dans le temps et l'espace. Le malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. Ces troubles neurocognitifs sont particulièrement éprouvants, non seulement pour les malades, mais aussi pour les soignants et les familles. Aujourd'hui, il existe un important besoin médical non satisfait et un lourd fardeau économique pour de multiples maladies caractérisées par des troubles neurocognitifs. Les coûts de santé, associés à ces troubles neurocognitifs, estimés à plus de 640 milliards de dollars dans le monde, majoritairement portés par l'institutionnalisation, continuent de croître de façon spectaculaire. Plus de 45 millions de personnes dans le monde sont atteintes de troubles neurocognitifs aujourd'hui et ce chiffre devrait dépasser 75 millions en 2030.

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société conçoit et développe les premiers médicaments agissant simultanément sur ces deux populations dans le cerveau. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur :www.theranexus.com

