Theranexus : nbsp;annonce ses résultats du premier semestre 2018

THERANEXUS ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018

TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 30 JUIN 2018 : 14,9M€

Lyon le 27 Septembre 2018-Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladiesneurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2018.

Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus commente :« Pour Theranexus, 2018représente une année d'accélération des ses développements avec notamment la mise en place des essais cliniques pour ses candidats médicaments THN101 et THN102. Le premier semestre a également été marqué par la poursuite de notre essai clinique de phase II dans la narcolepsie, par le lancement de notre essai clinique dans la maladie de Parkinson (avecle recrutement d'un premier patient annoncé en juillet) et par l'étude depharmacocinétique portant sur le THN01, modulateur astrocytaire présent dans le THN101 et le THN201. Le niveau de dépenses notamment dans les différents programmes cliniques est parfaitement conforme avec les ambitions affichées au moment de l'introduction en bourse de la Société en Octobre 2017. »

Résultats financiers du premier semestre 2018

En K€(normes françaises) S1-2018 S1-2017 Chiffre d'affaires 0 0 Produits d'exploitation 101 59 Autres achats et charges externes 2 024 535 Salaires et charges sociales 992 377 Dotations aux amortissements sur immobilisations 21 12 Autres charges d'exploitation 10 3 Charges d'exploitation 3 048 928 Résultat d'exploitation -2 947 -868 Résultat financier 0 -71 Résultat exceptionnel 0 0 Impôt sur les bénéfices 893 230 Résultat net -2 054 -710

Le Rapport Semestriel de la société pour le premier Semestre 2018 sera disponible sur le site web de la Société à partir du 29 septembre 2018.

Les autres achats et charges externes sont en hausse sur le semestre à 2 024K€ contre535K€au premier semestre 2017.Ceci est lié à l'impactdes nouveaux programmes cliniques et notamment le programme de phase II dans la maladie de Parkinson.

La hausse des salaires et charges sociales, qui passent de 377K€au premier semestre 2017 à 992K€au premier semestre 2018, traduit la structuration de la Société à tous les niveaux :

- Renforcement du département clinique pour conduire les différents essais cliniques en parallèle

-Création d'une Direction Financière en amont de l'introduction en bourse de la société

- Renforcement des fonctions R&D et de Business Development

En conséquence, la perte d'exploitation est passée de-868K€pour le premier semestre 2017 à -2 947K€pour le premier semestre 2018.

Le résultat financier, lié principalement aux intérêts sur des emprunts et avances remboursables, ressort à l'équilibre au premier semestre 2018 contre-71K€au premier semestre 2017, la société ayant remboursé la majeure partie de ses emprunts à la suite de son introduction en bourse en octobre 2017.

Après comptabilisation de 893K€ de produit d'impôt, principalement duCrédit Impôt Recherche, le résultat net est négatif à hauteur de -2 054K€au premier semestre 2018 contre -710K€au premier semestre 2017.

Avec une consommation de trésorerie maîtrisée de 3 281K€sur le semestre, la trésorerie disponible au 30 juin 2018 s'inscrit à 14 945 K€ contre 18226K€ au 31 Décembre 2017,permettantà la société de disposer d'unebonne visibilité pour poursuivre ses développements cliniques.

Á PROPOS DE THERANEXUS

Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicamentsagissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée parTHERANEXUSvise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en lescombinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur:www.theranexus..com

