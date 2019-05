Thérapie génique: Gensight conforté sur un essai clinique hors normes

Paris (awp/afp) - Après avoir sondé des experts, la biotech parisienne Gensight a confirmé mercredi son intention de déposer des demandes de commercialisation pour GS010, son produit de thérapie génique ayant donné des résultats cliniques positifs mais très atypiques pour traiter une maladie oculaire.

Gensight "s'apprête à déposer une demande d'AMM (autorisation de mise sur le marché, NDLR) pour GS010 dans l'indication de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), d'abord en Europe et ensuite aux Etats-Unis", selon un communiqué de la société.

La biotech espère obtenir un feu vert commercial "dans la deuxième moitié de 2020 en Europe" et l'année suivante aux Etats-Unis, a précisé à l'AFP son directeur général et cofondateur Bernard Gilly.

Ces objectifs n'ont toutefois rien d'évident après les résultats finaux d'une étude clinique qui, en dépit d'un "bénéfice thérapeutique sans précédent" pour les patients selon Gensight, constituent un échec d'un point de vue strictement réglementaire.

Car le critère principal de succès de cette étude de phase III, appelée REVERSE, était d'obtenir une "différence statistiquement significative" de l'acuité visuelle récupérée par un oeil traité par GS010 par rapport à l'autre oeil, pour lequel l'injection du produit n'avait été que simulée.

Or, si une "récupération remarquable" de l'acuité visuelle des yeux traités par GS010 a été observée (+15 lettres sur l'échelle de mesure de référence ETDRS), une forte amélioration a également été enregistrée pour les yeux non traités (+13 lettres ETDRS), selon les résultats détaillés et finaux de cette étude sur 96 semaines.

Cette amélioration bilatérale est en contradiction avec l'évolution naturelle de la NOHL et de la pratique clinique connue sur cette maladie rare, a rappelé le Dr. David J. Calkins, vice-président et directeur de la recherche au Vanderbilt Eye Institute de Nashville (sud des Etats-Unis), cité par Gensight mais indépendant jusqu'à présent de la société.

Cet expert en ophtalmologie étudie avec son équipe comment un oeil sain peut partager ses ressources énergétiques et métaboliques via le nerf optique avec l'autre oeil si celui-ci est malade.

Il a suggéré que ce phénomène de compensation entre les yeux pourrait être dû aux réseaux formés entre les astrocytes (des cellules du système nerveux central) et les neurones au niveau de la rétine et du nerf optique, ce qui leur permettrait de partager des molécules métaboliques.

GS010 agit précisément en restaurant la capacité de cellules de la rétine à générer l'énergie nécessaire pour le traitement visuel.

