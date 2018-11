Theresa May appelle le Parlement britannique à soutenir l'accord sur le Brexit

BRUXELLES, 25 novembre (Reuters) - Theresa May a appelé dimanche le Parlement britannique à soutenir l'accord sur la sortie de l'Union européenne avalisé au Conseil européen, en faisant valoir qu'il s'agissait du meilleur accord qu'elle ait pu obtenir et du seul sur la table.

La Première ministre britannique a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle tenterait maintenant de convaincre les députés de soutenir l'accord en publiant un travail explicatif et en s'adressant au public. Elle a souligné que si le Royaume-Uni le rejetait, l'incertitude serait plus grande. (Elizabeth Piper et Foo Yun Chee; Danielle Rouquié pour le service français)