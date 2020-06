Therinvest entre au capital de la Start-up MyReVe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Therinvest, fonds d'investissement familial français est entre au capital de la start-up MyReVe à hauteur de 25 % pour soutenir le développement et la diffusion de programmes de réalité virtuelle (VR) permettant de combattre les peurs, qui touchent une personne sur cinq en France. Après une première prise de participation auprès de la start-up TheraPanacea, le fonds d'investissement la famille Gobet, réalise une nouvelle entrée au capital en apportant son soutien à MyReVe dans le cadre de la première levée de fonds de la start-up, incubée à Paris Biotech Santé situé à l'hôpital Cochin.Cette prise de participation, à hauteur de 25 % des parts de l'entreprise, permettra notamment à MyReVe de financer ses programmes de R&D et développer de nouveaux programmes de réalité virtuelle destinés à prévenir, détecter et vaincre les peurs, tout en bénéficiant de l'expérience d'Arnaud Gobet et de son entreprise, l'ETI de santé centenaire et familiale Innothera." L'entrée au capital de MyReVe est une association à long terme qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie de notre fonds d'investissement. La crise que nous traversons démontre une fois de plus l'importance de soutenir les technologies innovantes en santé. En accompagnant MyReVe, nous mettons à disposition l'expérience industrielle centenaire d'Innothera, tout en nous acculturant au potentiel de développement de la réalité virtuelle dans le traitement des pathologies quotidiennes " a déclaré Arnaud Gobet, président de Therinvest et Innothera." L'entrée au capital de Therinvest permettra de soutenir les projets de R&D de MyReVe ainsi que son développement commercial en France comme à l'international. Nous sommes très fiers de collaborer avec Arnaud Gobet dont l'engagement à nos côtés dans ce contexte de crise sanitaire est à souligner. Nous sommes également ravis de pouvoir contribuer à la diffusion de la culture VR chez Innothera. Ce partenariat durable s'inscrit dans le partage de valeurs communes qui nous animent " a ajouté Fanny Levy, présidente de MyReVe.