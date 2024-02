Thoma Bravo envisage de vendre la société de conseil J.D. Power et travaille avec un conseiller financier pour trouver un acheteur, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

La société américaine de capital-investissement axée sur la technologie recherche une transaction d'environ 8 milliards de dollars, dette comprise, pour J.D. Power, selon le rapport, qui ajoute que les discussions en sont à un stade précoce et qu'il n'y a pas de certitude quant à la transaction.

Thoma Bravo s'est refusé à tout commentaire, tandis que J.D. Power n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

J.D. Power est une société de conseil basée aux États-Unis qui fournit des données et des analyses et conseille divers secteurs, notamment l'automobile, les services financiers et les soins de santé. (Reportage de Shubhendu Deshmukh à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)