Thomas Bunn rejoint BCW pour diriger l'unité américaine Consommation grand public

BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communication internationale renommée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Thomas Bunn au poste de vice-président exécutif des unités Marques mondiales et Solutions intégrées. M. Bunn sera responsable de la gestion et de la croissance de la consommation grand public et des services intégrés de BCW aux États-Unis.

"Thomas Bunn comprend parfaitement l'impact des solutions intégrées de communication sur les clients du secteur de la consommation et sur tous les autres secteurs, a déclaré Chris Foster, président de BCW pour l'Amérique du Nord. Son expérience sera essentielle pour la continuité du succès de notre production de programmes intégrés qui produisent des résultats décisifs pour les clients. Je suis impatient de le voir renforcer encore notre secteur Consommation grand public réputé et mettre son expertise au service de toutes nos activités."

M. Bunn rejoint BCW après six années passées au sein de Zeno Group, en dernier lieu en tant que directeur général à New York chargé de la supervision d'une équipe de plus de 70 professionnels de la consommation grand public, de la santé, des entreprises et des communications numériques. Au cours de son mandat, M. Bunn a créé une équipe de production créative à New York et stimulé l'expansion des capacités numériques de la société. Il a également constitué une équipe d'analystes de données, d'ingénieurs de données structurées et de programmeurs, et s'est associé au responsable des analyses pour développer une approche de narration fondée sur les données et permettant aux clients d'obtenir un impact plus important grâce à des analyses avancées, à l'optimisation du contenu et à la couverture par les "earned media". M. Bunn possède l'expérience du service au client dans un large éventail de secteurs économiques, y compris la technologie grand public, les CPG (biens de consommation à circulation rapide), les hôtels et complexes touristiques, les fournisseurs de services de médias, les spiritueux, les télécommunications et le tourisme.

Plus tôt au cours de sa carrière, M. Bunn a été vice-président de la planification stratégique chez Ketchum Public Relations à New York. Auparavant, il a dirigé Mission Media US, la branche américaine de Mission Media UK qu'il avait co-fondée à Londres. Il a fait ses débuts chez Freud Communications à Londres.

M. Bunn a déclaré: "BCW est l'une des marques les plus emblématiques du monde dans tous les secteurs de l'économie. Je suis ravi de rejoindre cette équipe dynamique si résolue à dépasser les attentes et à générer des résultats décisifs pour les clients. Je suis impatient d'ajouter mon expérience à ses capacités intégrées déjà remarquables."

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences de communication mondiales à service complet. Née de la fusion de Burson-Marsteller avec Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu numérique créatif axé sur des données et des programmes de communication intégrés fondés sur les "earned media" et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la consommation grand public, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et de la technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, visitez le site: www.bcw-global.com.

