Thomas Cook : procédure de liquidation, titre suspendu

23/09/2019 | 10:34

La cotation du titre Thomas Cook a ​​été suspendue ce lundi, après l'annonce de la liquidation de la société de voyages britannique.



Le groupe de tourisme a en effet indiqué que les négociations portant sur sa recapitalisation et sa réorganisation n'avaient pas abouti à un accord avec les principaux actionnaires et les investisseurs. Bien qu'un accord ait été en grande partie conclu, une requête supplémentaire formulée ces derniers jours semble avoir constitué un défi 'qui s'est finalement révélé insurmontable'.



Une requête en liquidation judiciaire a ainsi été déposée auprès de la Haute Cour. Dans le cadre de ce processus, plusieurs sociétés du groupe Thomas Cook ont ​​également été mises en liquidation. Ce qui a conduit la FCA à accepter la demande de suspension, au moins temporaire, de la cotation des actions Thomas Cook.





