Thomas Costerg, de Pictet Wealth Management : "La Fed devrait rester droite dans ses bottes"

Thomas Costerg, Senior US Economist chez Pictet Wealth Management, estime que la Réserve Fédérale devrait encore une fois monter les taux de façon « jumbo » (75 points de base) lors de sa réunion finissant le 2 novembre. Le taux plafond de la Fed devrait donc être amené à 4%. Malgré les pressions politiques grandissantes, y compris des lettres ouvertes de certains sénateurs démocrates craignant des dommages collatéraux sur l’économie, la Fed devrait rester ‘droite dans ses bottes’ étant donné la persistance de l’inflation.



Et Thomas Costerg de poursuivre son argumentaire : "En effet, l'alpha et l'omega de la Fed en ce moment est l'inflation ‘core CPI' qui est à nouveau restée têtue à 6,6% pour les derniers chiffres de septembre (pour une inflation totale à 8,2%), même si d'aucuns pourront regretter que la Fed continue de regarder dans le rétroviseur alors que les dangers économiques s'accumulent dans le pare-brise".



Pour cet analyste économique, "la Fed regarde également particulièrement les gains d'emploi, toujours très résilients (le taux de chômage est à un plus bas de 3,5%), ainsi que les attentes d'inflation des consommateurs (notamment celles de l'enquête du Michigan). Ces dernières restent relativement élevées à 5% (chiffre d'octobre), et nourrissent particulièrement les craintes d'une inflation qui deviendrait indélogeable parce qu'ancrée dans les mentalités, de type années 1970".



Selon Thomas Costerg, meeting de la Fed après meeting de la Fed, le scénario rose d'un " atterrissage en douceur " s'éloigne davantage.