- Thomas Crooks faisait les cent pas à côté d'un entrepôt situé à l'extérieur du Butler Farm Show, alors qu'une foule se rassemblait pour l'un des rassemblements en plein air emblématiques de l'ancien président Donald Trump.

Crooks avait déjà été signalé comme suspect par les forces de l'ordre. Le temps que deux policiers s'approchent pour l'examiner, il était sur le toit, à quatre pattes.

Un passant a crié : "Il a une arme".

L'un des policiers a hissé l'autre sur le rebord du toit. Alors que l'agent passe la tête par-dessus le bord, un jeune homme aux cheveux longs et portant des lunettes se tourne vers lui, brandissant un fusil de type AR-15. Le policier est retombé au sol, a déclaré le shérif du comté de Butler à l'agence Reuters.

Crooks, un jeune homme introverti de 20 ans, spécialiste de l'informatique, qui venait d'obtenir une place dans un programme universitaire d'ingénierie, s'est retourné vers sa cible, située à environ 400 pieds de distance. Il a tiré plusieurs fois sur Trump, coupant l'oreille de l'ancien président, tuant un spectateur et en blessant deux autres, avant que des tireurs d'élite des services secrets, postés dans un bâtiment voisin, ne l'abattent en ripostant.

Ce récit de la première tentative d'assassinat visant à blesser un président américain depuis 1981 est basé sur des entretiens avec plus de deux douzaines de personnes, dont des représentants des forces de l'ordre, des camarades d'école de M. Crooks et des témoins ayant assisté au rassemblement, ainsi que sur des archives publiques et des articles de presse.

Crooks a tiré avec son fusil vers 18 h 10, selon un photographe de Reuters présent au rassemblement. Trump a grimacé et s'est attrapé l'oreille droite. Les agents des services secrets ont plaqué l'ancien président et certains de ses partisans se sont mis à l'abri. Une balle a touché ce qui semblait être la ligne hydraulique d'un chariot élévateur à fourche qui tenait une rangée d'enceintes sur le côté droit de la scène. Du liquide a giclé sur la foule et le bras de l'élévateur s'est effondré. Sur la gauche, des cris retentissent à l'endroit où un spectateur a été mortellement touché.

Alors que les agents des services secrets s'attaquent à l'ancien président, certains partisans se précipitent pour se mettre à l'abri. D'autres ont attrapé des enfants et se sont précipités vers les portes.

"Le public ne ressemblait pas à ce que l'on attendrait d'une foule qui vient de vivre une telle expérience", a déclaré Saurabh Sharma, un partisan de Trump assis près de l'entrée. "Tout le monde était très calme. Il y avait quelques femmes qui pleuraient. Elles disaient, vous savez, 'Je ne peux pas croire qu'ils ont essayé de le tuer'".

Quatre jours après la tentative d'assassinat, une image cohérente des moments qui ont précédé la fusillade se dessine. Mais l'idéologie de Crooks et les raisons qui l'ont poussé à appuyer sur la gâchette restaient un mystère.

L'examen du téléphone de Crooks par le Federal Bureau of Investigation a révélé qu'il avait cherché des images des présidents Joe Biden et Trump, ainsi que d'autres personnalités célèbres, dans les jours précédant la fusillade, a rapporté mercredi le New York Times, citant des législateurs américains informés de l'enquête menée par les forces de l'ordre.

M. Crooks avait cherché les dates des apparitions publiques de M. Trump et de la convention nationale du parti démocrate, selon le rapport. Il avait également cherché "trouble dépressif majeur" sur son téléphone, selon le Times. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ce rapport de manière indépendante.

Selon une analyse de Reuters publiée l'année dernière, les actes de violence mortelle sont plus souvent le fait de personnes appartenant à la droite américaine. Mais la motivation idéologique de l'attaque de samedi n'est pas claire.

UNE VILLE POLITIQUEMENT DIVISÉE

Crooks semblait promis à un brillant avenir, ont déclaré deux personnes qui l'ont connu au Community College of Allegheny County, où il a obtenu en mai un diplôme d'ingénieur en deux ans.

Une enseignante a déclaré à Reuters qu'elle avait revu ses travaux cette semaine, déconcertée par le fait que l'étudiant consciencieux qui s'était distingué en allant "au-delà des limites" ait pu devenir un meurtrier.

L'enseignante, qui a refusé d'être identifiée, a déclaré que ses réponses aux devoirs étaient réfléchies et que ses courriels étaient polis. Il a excellé dans un devoir consistant à redessiner un jouet pour les personnes handicapées. "Il a créé un jeu d'échecs pour les aveugles. Il l'a imprimé en 3D. Il l'a imprimé en 3D et y a apposé le braille. Il s'est entretenu avec des experts dans ce domaine", se souvient-elle. "Il a vraiment pris beaucoup de précautions.

Crooks a fait moins d'impression sur ses camarades de classe. Samuel Strotman, également inscrit au programme d'ingénierie du CCAC, a suivi deux cours en ligne avec Crooks. Strotman a déclaré que Crooks ne parlait jamais pendant les cours et que sa caméra était éteinte.

Un employé de l'université qui connaissait Crooks a déclaré qu'il était silencieux mais agréable. "C'est tout simplement très, très, très inattendu", a déclaré l'employé. M. Crooks semblait intéressé par une carrière dans l'ingénierie mécanique, a déclaré l'employé.

Le collège a fermé son programme d'ingénierie le 30 juin. M. Crooks prévoyait de poursuivre ses études d'ingénieur à l'université Robert Morris, située à proximité, a confirmé l'établissement.

Plus récemment, il a travaillé comme aide diététique dans une maison de retraite, où il "s'est acquitté de sa tâche sans souci", a déclaré le centre. Cet emploi se trouvait à deux pas de son domicile de Bethel Park, une banlieue de classe moyenne de Pittsburgh, où il vivait dans une modeste maison en briques avec ses parents et sa sœur aînée.

Au lycée de Bethel Park, où il a obtenu son diplôme en 2022, il s'est fait discret, selon ses camarades de classe. Un ancien camarade de classe a déclaré au Philadelphia Inquirer que M. Crooks avait exprimé des opinions conservatrices dans un cours d'histoire où les autres élèves étaient plutôt libéraux. D'autres ont déclaré que ses opinions n'étaient jamais apparentes. Sa photo n'apparaissait pas dans l'annuaire de sa classe de terminale, son nom figurant dans la rubrique "pas de photo". Un camarade de classe a déclaré à Reuters qu'il aimait jouer et construire des ordinateurs.

La ville de M. Crooks, Bethel Park, est divisée presque au milieu de l'Amérique politique. Lors de l'élection de 2020, M. Trump a obtenu 65 voix d'avance dans cet arrondissement d'environ 33 000 habitants, selon les résultats.

La division politique s'est manifestée dans le foyer des Crooks. Thomas était inscrit au registre des Républicains. Son père est libertarien et sa mère démocrate, selon les registres électoraux. Tous deux sont travailleurs sociaux. À l'âge de 17 ans, M. Crooks a fait un don de 15 dollars à un comité d'action politique destiné à un groupe démocrate, selon les données électorales fédérales.

Son conseiller scolaire, Jim Knapp, qui a pris sa retraite en 2022, a déclaré que M. Crooks était rarement dans son champ de vision parce qu'il n'était pas un "enfant dans le besoin". M. Knapp allait parfois le voir à l'heure du déjeuner parce qu'il était assis seul. Je lui disais : "Voulez-vous vous asseoir avec quelqu'un ? Et il me répondait : "Non, ça va tout seul"", se souvient Knapp.

Max Rich, un ancien camarade de classe du lycée, a déclaré que Crooks était timide et "n'a jamais semblé être le genre" à commettre de telles violences.

Il n'a laissé pratiquement aucune empreinte numérique. Il a passé du temps sur Discord, une plateforme de jeu, mais la société a déclaré qu'elle n'avait trouvé "aucune preuve qu'elle ait été utilisée pour planifier cet incident, promouvoir la violence ou discuter de ses opinions politiques".

M. Crooks était membre du Clairton Sportsmen's Club, un club de tir local. Il portait une chemise faisant la publicité de "Demolition Ranch", une chaîne YouTube pour les amateurs d'armes à feu, lorsqu'il a été tué. Après la fusillade, Matt Carriker, un vétérinaire texan qui dirige la chaîne Demolition Ranch, a publié une vidéo sur X dans laquelle il se dit "choqué et confus" d'apprendre que M. Crooks portait la marchandise de sa chaîne. "Il a ajouté qu'il ne connaissait pas M. Crooks et qu'il n'avait jamais rencontré ce dernier ni communiqué avec lui.

BOMBES ARTISANALES ET MUNITIONS

M. Crooks semble avoir passé au moins un certain temps à préparer l'événement organisé par M. Trump. Il a acheté des munitions le jour du rassemblement, s'arrêtant dans un magasin d'armes de Bethel Park, sa ville natale, pour acheter 50 cartouches, selon un bulletin commun publié cette semaine par le ministère de la sécurité intérieure et le Bureau fédéral d'enquête, qui dirige l'enquête.

Il a fabriqué trois bombes artisanales, dont deux ont été trouvées dans sa voiture et une autre à son domicile, selon le bulletin, qui a été examiné par Reuters. Au cours des mois précédents, indique le bulletin, Crooks avait reçu "de nombreux colis, dont certains étaient marqués comme pouvant contenir des matières dangereuses".

Lors du rassemblement, M. Crooks a attiré l'attention des forces de l'ordre locales en faisant les cent pas sur le terrain avant que M. Trump n'entre en scène. Un agent a signalé une personne suspecte et a pris une photo qui a été distribuée électroniquement aux autres agents présents sur les lieux, selon le shérif du comté de Butler, Michael Slupe, un partisan de M. Trump qui était assis à l'avant du rassemblement en tant qu'invité spécial.

Alors que deux agents de la police de Butler Township répondaient à l'appel, des personnes dans la foule avaient déjà remarqué un homme sur le toit. Certains ont crié qu'il avait une arme, selon la vidéo de la foule examinée par Reuters. M. Slupe a déclaré à Reuters que le policier qui s'était d'abord hissé sur le toit n'avait pas eu le temps de dégainer son arme lorsque M. Crooks s'est retourné contre lui, ce qui ne lui a pas laissé d'autre choix que de retomber au sol.

Les responsables des services secrets ont déclaré que leur agence était chargée de sécuriser la zone située à l'intérieur du périmètre de sécurité de l'événement ; le bâtiment utilisé par M. Crooks se trouvait juste à l'extérieur de ce périmètre. Mais certains anciens responsables de l'agence et d'autres experts en sécurité ont contesté cette affirmation, estimant que les bâtiments situés dans le champ de vision direct et à portée de tir de l'ancien président auraient dû être balayés et surveillés en permanence par les équipes de tireurs d'élite de l'agence.

Les responsables locaux ont rejeté toute suggestion selon laquelle les forces de l'ordre de la ville ou du comté auraient été chargées de sécuriser le bâtiment.

"Le département de police de la ville de Butler n'avait pas de service de sécurité pour cet événement", a écrit Edward Natali, commissaire de la ville de Butler, dans un message publié mardi sur Facebook, précisant que sept agents étaient présents sur le site uniquement pour assurer la circulation. Même si l'agent qui a affronté Crooks sur le toit a dû reculer, a-t-il ajouté, la rencontre "a très probablement forcé le tireur à précipiter ses tirs".