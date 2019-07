Thomas Hirschi nommé à la tête de la division Asset Management de la Finma

Zurich (awp) - Thomas Hirschi rejoint la direction de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) comme chef de la division Asset Management (gestion d'actifs). Il prendra ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2020, selon un communiqué paru lundi.

Âgé de 44 ans, il est responsable depuis quatre ans de l'autorisation et de la surveillance des banques et assurances de l'autorité de surveillance du centre financier international Abu Dhabi Global Market (ADGM). De 2004 à 2015, il a déjà assumé différentes fonctions dirigeantes auprès de la Finma et de l'autorité qui l'a précédée, la Commission fédérale des banques.

Cinquante personnes travaillent actuellement dans la division Asset Management. "Leurs tâches principales consistent entre autres à octroyer des autorisations à des établissements tels que les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs ou les banques dépositaires, à approuver des placements collectifs de capitaux et à garantir la surveillance courante de ces établissements et de ces produits", selon le document.

Direction au complet

Au total, ce sont près de 9800 fonds de placement et environ 730 établissements qui sont soumis à la surveillance de cette division.

Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers (LEFin), la Finma se verra confier des tâches supplémentaires. "L'autorisation de gestionnaires de fortune indépendants dépendra alors de la division Asset Management, qui sera donc appelée à croître dans les prochaines années".

En repourvoyant le poste devenu vacant après le décès de Michael Loretan, l'autorité de surveillance dispose à nouveau d'une direction au complet.

Birgit Rutishauser, cheffe de la division Assurances, assume depuis le 1er juin 2019 la suppléance.

