Thomson Reuters revoit ses objectifs à la hausse pour 2022 et 2023

La société de médias canadienne Thomson Reuters a publié une perte de 36 cents par action, après un bénéfice de 1,13 dollar un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action a reculé de 20% à 43 cents. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 6% à 1,71 milliard de dollars. La société basée à Toronto a également revu à la hausse ses ambitions pour les deux prochains exercices: elle s'attend désormais à une croissance de 5% en 2022 (contre 4% à 5% auparavant) et de 5,5% à 6% en 2023 (entre 5% et 6% auparavant).



La marge du bénéfice ajusté a elle aussi été revue à la hausse, Thomson Reuters prévoyant désormais une croissance de 35% en 2022 et une croissance comprise entre 39 % et 40 % en 2023, contre de précédentes estimations de 34% à 35% en 2022 et 38% à 40% en 2023.