Tic-tac, tic-tac. La rentrée 2020 se rapproche à grand pas et les signaux de résurgence du coronavirus se multiplient après le grand brassage estival des populations. Sera-t-on en mesure d'infléchir rapidement la tendance en nous redisciplinant les uns les autres ? C'est la question que se posent la plupart des gouvernements européens alors que les interactions vont se réduire dans les lieux de villégiature et accélérer en entreprise et dans l'éducation. Et comme il n'est pas question de faire passer une seconde fois l'économie sous les fourches caudines, la responsabilité individuelle et collective est probablement le meilleur rempart possible. A bon entendeur…

Tic-tac, tic-tac. L'élection présidentielle américaine aura lieu dans 78 jours (3 novembre). Il peut s'en passer des choses d'ici là, alors que Joe Biden conserve une avance théorique confortable sur Donald Trump. La trajectoire des contaminations et des décès dus au coronavirus semble s'être inversée aux Etats-Unis, mais est-ce durable ? Un candidat-vaccin efficace sera-t-il annoncé dans ce laps de temps ? Les inconnues Chine, trajectoire des marchés financiers et plan de soutien viendront-elles changer la donne ? Et quid des chiffres économiques ? Il y a 20 ans, une élection présidentielle aux Etats-Unis aurait probablement déjà été considérée comme pliée avec un tel écart entre les deux prétendants. Mais ce n'est plus le cas.

Voici une sélection d'informations qu'il ne fallait pas rater sur les 48 dernières heures :

Juste avant la rentrée, les restrictions sont de retour dans le monde à cause du coronavirus.

Les discussions commerciales prévues samedi entre la Chine et les Etats-Unis ont été repoussées, mais les marchés n'ont pas l'air d'en faire grand cas. La guerre froide technologique serait-elle devenue la nouvelle norme ?

Le plus jeune frère de Donald Trump, Robert, décède à 71 ans.

Le dernier sondage WSJ/NBC donne Biden à 50% et Trump à 41% d'intentions de vote.

Aux Etats-Unis, bataille autour du financement du service postal, devenu un enjeu électoral majeur en cas de vote par correspondance à la présidentielle.

La Russie annonce qu'elle est prête à soutenir militairement la présidence biélorusse, alors que la population est dans la rue.

Le CAC40, attendu proche de l'équilibre, a subi un coup d'accélérateur à l'ouverture, sur un gain de 0,5% à 4991 points, avant de retomber brutalement.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice Empire Manufacturing (14h30) et l'indice NAHB des prix immobiliers de juin (16h00) sont au programme. Ce matin, le Japon a annoncé que son PIB du second trimestre s'est contracté de 27,8% sur une base annualisée. En Thaïlande, la baisse a atteint 12,2%.

L'euro remonte à 1,18606 USD. L'once d'or grappille quelques dollars à 1940 USD. Le pétrole est stable, avec un WTI à 42,33 USD le baril et un Brent à 45,10 USD le baril. Le rendement de la dette américaine à 10 ans atteint 0,69%. Le Bitcoin remonte en direction des 12 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 149 à 168 EUR.

ASOS : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2300 à 5900 GBp.

British American Tobacco : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3000 à 2700 GBp.

Burberry : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1250 à 1400 GBp.

Commerzbank : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 4,40 à 4,90 EUR.

Deutsche Wohnen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 35,50 à 42 EUR.

Elior : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de six à 5,50 EUR.

HeidelbergCement : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif relevé de 52 à 58 EUR.

Hella : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 42 à 49 EUR.

Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 520 à 570 EUR.

Klöckner : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 7 à 7,30 EUR.

Lanxess : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 54 EUR.

LVMH : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 380 à 455 EUR.

Moncler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 36 à 37,50 EUR.

Pernod Ricard : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 174 EUR.

Safran : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif relevé de 100 à 108 EUR.

Sodexo : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 70 à 74 EUR.

Tecan : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 375 à 455 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Sanofi va racheter la biotech américaine Principia Biopharma (spécialiste des inhibiteurs BTK) pour 3,68 Md$ en numéraire (100 USD l'action), financée sur deniers propres. Grosse pression vendredi en fin de parcours sur Unibail, sur des rumeurs d'augmentation de capital, auxquelles le groupe a répondu hier sans réellement répondre : toutes les options sont sur la table pour renforcer le bilan, mais aucune décision n'a été prise. Total et ses partenaires lancent la troisième phase du projet Mero, dans l'offshore profond brésilien (bassin de Santos). Eurotunnel (Getlink) a augmenté de 30% les capacités du Shuttle le 15 août, en ajoutant 22 départs supplémentaires, pour "rapatrier" les touristes britanniques avant l'heure H de la quarantaine. OSE Immuno annonce des précliniques (i.e. en l'occurrence sur des souris) positifs pour son candidat-vaccin contre la Covid-19, CoVepiT. GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) et Baccarat ont publié leurs comptes. La commission européenne autorise la cession d'Agta Record à Assa Abloy. Auplata Mining Group fait un point sur ses activités. Aures Technologies repousse son assemblée générale, qui sera tenue à huis clos le 24 septembre. Audiovalley muscle le management de Targetspot.

Dans le monde

Au Japon, des responsables politiques auraient évoqué un scénario de rapprochement entre Honda et Nissan pour créer un champion sectoriel, idée repoussée par le management de chacun des constructeurs. Lockheed Martin finalise la vente de chasseurs F-16 à Taiwan, dans le cadre d'un accord pouvant aller jusqu'à 62 Mds$. Facebook s'est ajouté vendredi à la liste des sociétés qui reprochent à Apple son inflexibilité sur les commissions de sa plateforme d'applications. Tesco va lancer un service gratuit de livraison de nourriture, pour combattre les géants du web, a annoncé son CEO au Telegraph. L'antitrust allemand lance une enquête sur les relations entre Amazon.com et ses vendeurs tiers. CureVac flambe pour son entrée sur le Nasdaq : le titre a triplé. Le MSC Grandiosa, de Costa Croisières (Carnival) est le premier paquebot à reprendre la mer en Méditerranée. Berkshire Hathaway sort de The Goldman Sachs Group et Restaurant Brands, réduit ses parts dans JPMorgan Chase et Wells Fargo et prend une position Barrick Gold. Donald Trump donne 90 jours à ByteDance pour céder ses intérêts US. Mikron renonce à céder Mikron Berlin.

Ça publie. JD.com, Geely, Demant, Curaleaf, Grand City Properties…

Lectures